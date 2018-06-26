زراعة الف فدان أرز على مصرف العموم بالإسكندرية

البخشوان: إجمالى المساحات التى تم زراعتها على المصرف تصل لنحو 955 فدان معتز محمود: قال الدكتور مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية حصلت على الموافقات اللازمة لزراعة الف فدان على مصرف العموم بمحصول الأرز خلال الموسم الجارى. وأضاف لـ "المال" أن هذه ا

البخشوان: إجمالى المساحات التى تم زراعتها على المصرف تصل لنحو 955 فدان



معتز محمود:



قال الدكتور مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية حصلت على الموافقات اللازمة لزراعة الف فدان على مصرف العموم بمحصول الأرز خلال الموسم الجارى.



وأضاف لـ “المال” أن هذه المساحة تقع فى منطقتى المعمورة وخورشيد على مياة الصرف الزراعى.



وأشار مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إلى أنه حتى الأن لم يتم تجاوز تلك المساحة، لافتاً إلى أن إجمالى المساحات التى تم زراعتها على المصرف تصل لنحو 955 فدان.



تجدر الإشارة إلى أن منطقة أبيس تضم نحو مئات الأفدنة والتى تعاني نسب ملوحة عالية جدا، ما يتطلب زراعتها بالأرز لامتصاصها وتخفيف نسب ملوحتها.



وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد وافق أيضاً علي زراعة 2000 فدان بمنطقة أبيس بالإسكندرية علي ترعة مريوط 1 و2 و3 و4 وذلك ضمن المساحات المصرح بزراعتها بالأرز لعام 2018 وفقا للقرار الوزراي رقم 28 بتاريخ 2312018 الصادر بهذا الشأن.



وجاء ذلك إستجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، لتخصيص مساحة ٢٠٠٠ فدان لزراعة الأرز بالإسكندرية.