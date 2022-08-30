زراعة الشيوخ يطالب بتعظيم الإستفادة من التصدير الزراعى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، على أهمية حصول مصر على المركز الأول عالميا في إنتاج التمور، حيث تنتج 18% من حجم الإنتاج العالمي ، و تحتل المركز الأول عربيا في إنتاج التمور، مشيرا إلي أهمية تعظيم الاستفادة من مثل هذه الثروات الزراعية التى تحظى بها مصر بين دول العالم.

وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التصنيف يتطلب منا الاجتهاد لتتصدر مصر دول العالم أيضا في تصدير التمور بدلا من كونها تأتى في المرتبة ال 12 عالميا في تصنيف الدول المصدرة للتمور عالميا، مشيرا إلي امتلاكها الموارد والإمكانيات اللازمة لذلك من حيث حجم الإنتاج وكذلك المراكز البحثية والخبرات العلمية التى تساعدها علي الوصول لأعلي معدلات جودة، كما أن الرئيس السيسي سبق ووجه ببحث ذلك الأمر ومواجهته من خلال إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي حقق طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات ومنها قطاعى الزراعة والرى، حيث تضاعفت الرقعة الزراعية بفضل المشروعات القومية في استصلاح الأراضى الجديدة رغم التحديات التى واجهتها البلاد، وتمكنت البلاد بالفعل من الحصول علي المركز الأول عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، وكذلك المركز الأول عالميا في إنتاج الزيتون والتمور، وهو ما يتطلب منا بحث ودراسة آليات تعظيم الاستفادة من ذلك الإنتاج الضخم في التمور والزيتون وغيرها من المحاصيل بهدف زيادة حجم التصدير الزراعى وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد بالتالي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، إلي أهمية تعظيم دور البحوث الزراعية والاستعانة بالخبرات العلمية والتجارب السابقة ودراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها في ذلك القطاع، بالإضافة إلي فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.