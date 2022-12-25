زراعة «الشيوخ» توصي بتوفير مليون و80 طنا من خامات أعلاف الدواجن شهريا

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، اجتماعين مساء اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، لاستعراض تقرير اللجنة المعد عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد البدرى بشأن تمويل أزمة اعلاف الدواجن ،ووافق الأعضاء علي التقرير وأوصوا بسرعة عرضه علي المجلس وإحالته للحكومة.

وطالب الجبلى بتنفيذ توصيات لجنة الزراعة والرى بالنواب، بشأن توفير كميات مليون و80 طن من خامات أعلاف الدواجن، شهريا على أن يتم تسليم بيان بالكمية وإجراء تتبع لتداولها حتى تصل للمستخدم الأخير، للوقوف على مكان المشكلة بالضبط.

وأشار إلى أن الأرقام تكشف وجود عجز في تحقيق الكميات المطلوبة للاستهلاك بنحو 20 في المائة، وهو الأمر الذى من شأنه ان يتسبب في مشكلة بالسوق.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بتوفير الكميات السابق الاتفاق بشأنها داخل مجلس النواب وهى مليون و 80 طن خامات أعلاف شهريا، وسرعة الإفراج عنها العمل على إتاحتها بالآسواق حتى تنخفض الأسعار ويتم الحفاظ على المنتجين.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ناقشت خلال اجتماعاتها اجتماعاتها السابقة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدرى بشأن أزمة تمويل الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض، وذلك بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك المركزى المصري.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع، نظرا لارتباطه بصناعة هامة للمستهلك المصرى، وهى صناعة الدواجن، والتى ترتبط بالأمن الغذائي، متابعا أن الهدف من الاجتماع، هو الحفاظ على تلك الصناعة الهامة بمنظومتها، حتى لايكون لدينا أزمات في الفترة المقبلة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بأن منظومة الحل لابد من الاعتراف بالمشكلة أولا، ثم وضع آليات للحل، وأن تكون وزارة الزراعة هي الداعم لمن يعمل بهذه الصناعة الهامة المرتبطة بالشارع والأمن الغذائي، لاسيما وأنها صناعة ضخمة عمرها خمسون عاما.