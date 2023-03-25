زراعة الشيوخ تناقش تقريرها بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة غدا

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها غدا الأحد، تقريرها بشأن الدراسة المقدمة منها بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، الذي أعدته اللجنة بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، أن اللجنة سبق وناقشت دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية، عبر عدة اجتماعات لها بدور الانعقاد الماضي، ثم أعادت دراستها الشهر الماضي بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة لاستكمال الجزء الخاص بخطة الصناعة وكميات الغاز الطبيعى المطلوبة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن ما يعنى لجنة الزراعة في المقام الأول هو توفير الأسمدة لكافة الأراضى الزراعية في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الانتاج الزراعى، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة والتى تتطلب توفير كافة المستلزمات الزراعية اللازمة للتوسع الزراعى.

وتابع الجبلي: لدينا حاليا نحو مايقرب من ١٠ ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.

وأشار الجبلي إلي أهمية قطاع صناعة الأسمدة أيضا في توفير العملة الأجنبية للبلاد من خلال التصدير ، وهو ما يساعد البلاد في تلبية احتياجات مواطنيها.

