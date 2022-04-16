أعلن المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، دعم اللجنة لجهود مركز البحوث الزراعية، فيما يتحمله من مسئولية كبيرة حاليا، بالعمل على استنباط تقاوى جديدة ذات إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة في الأسمدة واستهلاك أقل من المياه وأكثر مقاومة للآفات، لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ، بفوز مصر على 20 دولة في معرض جنيف للاختراعات لعام 2022، وحصول الدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بوزارة الزراعة علي الميدالية الذهبية عن ابتكار تطبيقي باستنباط صنف أرز “سخا سوبر 300” العملاق، الذي يتحمل ندرة المياه.

وقال الجبلي في تصريحات صحفية اليوم: ذلك الاختراع يعد خطوة مهمة في مستقبل زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر، لاسيما في ظل التحديات المائية التى تواجهها البلاد، وكذلك في ظل الأزمات العالمية التى تؤثر تداعياتها علي سوق الغذاء العالمى، حيث يتحمل ندرة المياة بالإضافة إلي زيادة حجم إنتاج الفدان بنسبة زيادة تتعدى ال 25 في المائة.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، أن تلك المميزات في ذلك الصنف الجديد، من شأنها تشجيع الدولة والمزارعين علي التوسع في زراعة الأرز، لتحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل منه حيث نحقق الاكتفاء حاليا بنحو 80% ، متابعا، كما ستتمكن الدولة من تصدير الفائض من الأرز للخارج وبالتالي زيادة حجم الحصيلة التصديرية وتوفير العملة الصعبة للبلاد والتى يتم استخدامها في استيراد الاحتياجات الأخرى للبلاد.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مؤخرا دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك نظرا لأهمية ذلك الكيان الهام في زيادة حجم الإنتاج من المحاصيل وتقليل تكلفتها.

ولفت النائب، إلى جهود الرئيس في قطاع الزراعة غير المسبوقة، لأنها تشمل عدة محاور وتتم في وقت قصير جدا، مستشهدا بمشروعات الاستصلاح الزراعي والتى أضافت نحو 4 ملايين فدان، وكذلك المشروع القومى لتبطين الترع.