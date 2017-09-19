زراعة الرمان البلدي في خطر بسبب انهيار الأسعار‎

نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الرمان تكبد المزارعين خسائر فادحةالصاوي أحمدناشد الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، الحكومة سرعة التحرك قبل خراب بيوت مزارعي الرمان بمحافظة أسيوط وخاصة مراكز البداري وساحل سليم وأبوتيج وصدفا ومنفلوط بعد تدني سعر كيلو الرمان خلال 15 يومًا من 6.5 جنيه

نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الرمان تكبد المزارعين خسائر فادحة

الصاوي أحمد

ناشد الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، الحكومة سرعة التحرك قبل خراب بيوت مزارعي الرمان بمحافظة أسيوط وخاصة مراكز البداري وساحل سليم وأبوتيج وصدفا ومنفلوط بعد تدني سعر كيلو الرمان خلال 15 يومًا من 6.5 جنيه للكيلو إلى 2.5 جنيه، مما يهدد بخراب بيوت مزارعي الرمان.





وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن هناك ارتفاعًا في تكلفة الفدان الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألفًا لمالكي الأرض والمؤجر، فتصل تكلفته لـ30 ألف جنيه بعد الارتفاع الكبير في الأسعار لكل مستلزمات الزراعة، ويعد ذلك إخفاقًا جديدًا يُضاف إلى إخفاقات وزير الزراعة الحالي في تدمير المحاصيل الواحد تلو الآخر بسبب السياسات الخاطئة والتصرفات العشوائية في إدارة الملفات الزراعية.

وطالب الحكومة بضرورة إنشاء مصنع لتصنيع منتجات الرمان من مركزات وعصائر، قريبًا من أماكن الإنتاج؛ حتى لا يتجه الفلاحون لتقليع أشجار الرمان وزراعة زراعات أخرى أو تبوير الأرض.

وناشد نقيب الفلاحين مزارعي الرمان الغاضبين التحلي بالصبر وعدم الاتجاه للتصعيد في ظل ظروف البلد الصعبة.