زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لتحديد سعر عادل لقصب السكر

انتهت لجنة الزراعة والرى في البرلمان ،علي رفع توصية إلي الحكومة بتشكيل لجنة من رئيس الهيئة السلع التموينية، ورئيس مجلس إدارة مصانع سكر البنجر وقصب السكر ورئيس جمعية منتجى القصب ورئيس مجلس المحاصيل السكرية والبنك الزراعى المصرى وممثل من وزارة المالية وخمسة من نواب اللجنة، لتحديد سعر عادل لتوريد محصول بنجر السكر وقصب السكر، على أن تعلن قرارها خلال خمسة عشر يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل” القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة”، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

يشار إلي مطالبة النائب اشرف رشاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في البرلمان، إن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ،يحظى بأهمية قصوى ، ويمثل صداع في رأس الجميع ، خاصة ان نواب الصعيد متحفزين لزيادة سعر القصب والوجه البحري يرغب في زيادة البنجر .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في البرلمان ، اليوم الاحد ، برئاسة النائب هشام الحصري ، بحضور وزير التموين ووزير الزراعة ، لمناقشة تحديد سعر عادل المحاصيل الزراعية .

وقال رشاد ، إن هناك 3 نقاط مهمة لا بد من التأكيد عليها ، خاصة ان الجميع يثمن الدور المهم الذي يلعبه الفلاح، أولها ان يتم تطبيق قاعدة انه لا استفادة من طرف واحد وهو طلب مشروع أن الكل يستفيد ، ونحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح ، وتستفيد منه كافة المنظومة لافتا الي ان اصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة “.

واكد “رشاد” علي ضرورة تبني استراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر الي الري الحديث ، مع تحديد الدارسة اللازمة لقابلية التطبيق لافتا الي ضرورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر .

واكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، انه سيتم تحدد مدة زمنية للجنة المشكلة للانتهاء من تحديد السعر وذلك حتي لا يترك الموضوع بشكل عشوائي لافتا الي أن وزير التموين ووزير الزراعة محملين بحل الأمر مع وزير المالية” .

واستشهد رشاد” بحديث أحد النواب خلال عرضه طلب الإحاطة قائلا :”نريد ان ننتهي بسعر مناسب حتي نستطيع نرفع رأسنا وسط الفلاحين”.

ومن جانبه اتفق وزير التموين علي المصيلحي ، مع حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، معلنا تأييده تشكيل لجنة لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية .