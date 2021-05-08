الإسكندرية

زراعة البحيرة : حظر زراعة الأرز إلا بالأماكن المصرح بها

بهدف متابعة أعمال حماية الأراضي والتصدي لأي حالة مخالفة وإزالتها فوراً خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك
السيد فؤاد 8:42 م, السبت, 8 مايو 21 8:42 م, السبت, 8 مايو 21

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أكد المهندس/ محمد الزواوي – وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه تم التشديد على ضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة للإنتشار الموسع لأجهزة حماية الأراضي وإحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل، وذلك بهدف التصدي لكافة محاولات التعدي على الرقعة الزراعية خلال إجازة العيد .

وأضاف أن ذلك أن يأتي تنفيذاً لتعليمات السيد القصير – وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وتوجيهات اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، بشأن متابعة أعمال حماية الأراضي والتصدي لأي حالة مخالفة وإزالتها فوراً خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وكذا متابعة أعمال القطاع الزراعي من التصدي لمخالفات الأرز، ومتابعة زراعات القطن والتوسع فى المساحات المنزرعة، ومتابعة تنفيذ الزراعات التعاقدية ومتابعة صرف الأسمدة .

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وكذا متابعة زراعة الأرز والإلتزام بقرار وزير الموارد المائية، بخصوص المساحات المقرر زراعتها أرز موسم صيفي ٢٠٢٠، بشأن حظر زراعة الأرز في الأماكن الغير مصرح بزراعتها، وتشكيل لجان لإزالة زراعات الأرز المخالفة حيث أن المساحة المصرح بها طبقا للقرار تبلغ ١٨٦٦٥٠ فدان عباره عن ١٠٦٦٥٠ فدان على الترع و٨٠ ألف فدان مساحات الأرز الجاف والمياة المتأثرة بالملوحة .

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وأشار وكيل زراعة البحيرة أنه يتم متابعة تقدم زراعة القطن بنطاق المحافظة والعمل على التوسع في مساحات القطن، حيث تم توفير ١٨٨٨٥ شيكارة بذرة قطن صنف جيزة ٨٦ وتوزيعها على الجمعيات، وتم بالفعل زراعة أكثر من ٤١٣٢ فدان قطن حتى اليوم في زيادة ملحوظة عن معدلات زراعة القطن الموسم السابق وسط مؤشرات بتخطي المساحة المستهدفة والتي تبلغ ١٩٢٧٥ فدان .

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كما تم التأكيد على ضرورة توفير الأسمدة بكافة الجمعيات الزراعية تيسيراً على المزارعين .

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بقلم السيد فؤاد

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