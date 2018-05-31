زراعة الإسكندرية تراقب الالتزام بالمساحات المخصصة للأرز

وأضاف لـ “المال” أن المناطق المخصص لها زراعة محصول الأرز هذا العام ضمن المساحة المقررة تقع فى منطقة أبيس بالإسكندرية علي ترعة مريوط 1 و2 و3 و4 وذلك ضمن المساحات المصرح بزراعتها بالأرز لعام 2018.



ولفت إلى وجود دورات توعوية وإرشادية من المديرية للمزارعين، وتوقع أن يستمر السماح بزراعته فى بعض المناطق بالمحافظة.



تجدر الإشارة إلى أن منطقة أبيس تضم نحو مئات الأفدنة والتى تعاني نسب ملوحة عالية جدا، ما يتطلب زراعتها بالأرز لامتصاصها وتخفيف نسب ملوحتها.

ووافق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، علي زراعة 2000 فدان بمنطقة أبيس بالإسكندرية علي ترعة مريوط 1 و2 و3 و4 وذلك ضمن المساحات المصرح بزراعتها بالأرز لعام 2018 وفقا للقرار الوزراي رقم 28 بتاريخ 2312018 الصادر بهذا الشأن.

وجاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، لتخصيص مساحة ٢٠٠٠ فدان لزراعة الأرز بالإسكندرية.



