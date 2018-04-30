زراعة الإسكندرية تتوقع حصاد 200 ألف طن قمح

معتز محمود: توقع الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، أن يتراوح محصول القمح الذى يتم حصاده من المحافظة خلال الموسم الحالى من 180 إلى 200 ألف طن .



وأضاف لـ “المال” أن المساحات المزروعة من القمح هذا العام بالمحافظة، بلغت نحو 68900 فدان، لافتا إلى أنها تزيد عن المساحة المزروعة العام الماضى، والتى بلغت 65 ألف فدان، وتقل عن المساحات المزروعة فى العام قبل الماضى، والتى بلغت نحو 81ألف فدان . وكشف عن أن زراعات القمح خلال هذا العام تتوزع فى عدة مناطق بالمحافظة، هى بنجر السكر وبرج العرب والعامرية والأبيسات والمعمورة ، إلا أن العامرية وبرج العرب يتركزان بها النسبة الأكبر.



وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية قد عقد، اجتماعا مؤخرا لمناقشة مدى استعداد كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستقبال موسم حصاد القمح، ومدى جاهزية الصوامع لاستيعاب المحصول، والتأكد من الانتهاء من معاينة وتطهير الصوامع والهناجر الزراعية المخصصة، لاستقبال القمح لموسم 2018.



وأكد أنه تم تجهيز أربع مراكز لاستلام الأقماح بالمحافظة، بإجمالى السعات التخزينية للصوامع، والتى تبلغ 178 ألف طن، وتشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية، وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن، وأشار المحافظ إلى أن هناك توزيعا جيدا للأماكن على مستوى المحافظة ومراعاة توقيت نقل واستلام الأقماح، كما تم التأكيد على جاهزية الصوامع الموجودة بالأحياء والسعة التخزينية لها.



وكلف المحافظ المسئولين بالاهتمام بتمهيد الطرق المؤدية إلى الصوامع، ومراعاة التخزين مع تجهيز السيناريوهات اللازمة لمواجهة أى مشكلات وتأمين الصوامع تسهيلا لعملية تخزين الأقماح، مؤكدًا على تيسير التسليم والتوريد فى إطار الضوابط.



وأكد المحافظ تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف واستمرار الحملات بالتنسيق بين كل الجهات، خاصة مع بداية موسم حصاد القمح منعًا لتهريبه أو احتكاره، مشددًا على المراقبة المستمرة على آلية توزيع الأقماح خلال موسم الحصاد للتعامل والتدخل الفورى لحل أى معوقات تطرأ فجأة.