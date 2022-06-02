زراعة %60 من مستهدفات محصول قطن 2022

◗❙ محمد خضر: الموسم مستمر حتى 20 يونيو المقبل يعقبه الإعلان عن آليات التسويق

ارتفعت المساحات المزروعة بالقطن إلى قرابة 247.5 ألف فدان، وذلك منذ بداية موسم الزراعة بمارس حتى 29 مايو الحالي، لتسجل تلك المساحات قرابة %60 من المستهدف زراعته خلال العام الحالي، والمقدر بـ412 ألف فدان.

قال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ«المال»، إن عمليات زراعة القطن التى بدأت فى مارس الماضى مستمرة حتى 20 يونيو المقبل.

وتابع أن مساحات القطن المزروعة حتى الآن والبالغة 247.5 ألف فدان قطن تخطت مساحات العام الماضي، والبالغة 238 ألف فدان قطن.

ويرجح أن تتجاوز إنتاجية القطن العام الحالى نحو 2.7 مليون قنطار زهر – القطن ببذرته قبل حلجه، مقابل 1.25 مليون قنطار زهر إنتاجية العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وشهد الموسم الحالى زراعة 9 أصناف، بينها جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إلى أن آليات تسويق محصول القطن لعام 2022، ستعلن عقب الانتهاء من زراعته.

ولجأت الحكومة إلى تطبيق نظام تسويق القطن بالمزاد العلنى لمحصول2021، فى كل المحافظات المنتجة، وسوق بالكامل بنظام المزادات، وشهد سعر بيع الأقطان المصرية قفزة كبيرة العام الماضي، ليتجاوز سعره 5000 جنيه مقابل 2100 سعره فى المواسم السابقة.