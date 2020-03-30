زد جولد: تنقلات التعدين والبترول الأخيرة تضخ فكرا جديدا للقطاع

رحب الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة زد جولد الكندية المصرية، بحركة التنقلات والترقيات الأخيرة، التى أقرها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا منذ أيام قليلة.

وقال زاهر لبوابة “المال” إن تلك التنقلات الأخيرة ستنعكس على قطاع التعدين تحديدا بالإيجاب، ومن شأنها ضخ دماء جديدة له، وتعديل نمط التعامل والفكر السائد مع المستثمرين والشركات.

ولفت إلى أن تمكين الشباب من المناصب القيادية فى جميع القطاعات عامة وليس البترول والتعدين فحسب، أمر من شأنه العمل بفكر وطرق أكثر حداثة وتطور .

وشدد على أن تلك الأفكار والخبرات الحديثة التى تنتهج طريقة التشاور والحيادية والفكر الجماعى وتستهدف الصالح العام ستصل فى النهاية بالقطاع إلى مستهدفاته.

وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، وزيادة حجم استثماراته الفترة القادمة.

وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، منذ أيام حركة تكليفات وتعيينات وتنقلات، منها تعيين الجيولوجي أيمن مصطفى محمود رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، تعيين المهندس هيثم سيد بدوي نائبا لرئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بشؤون التخطيط والمشروعات.

وتم تعيين الجيولوجي فكري يوسف محمد، رئيسا لشركة بتروسيلة، والمهندس هشام أحمد سليم محمد، رئيسا لشركة السويس لمشتقات الميثانول، والكيميائي مسعد عطية محمد، رئيس شركة الإسكندرية للمواد البترولية المتخصصة، والمهندس محمد محمد محمد إبراهيم، رئيسا لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والمحاسب أحمد شحاتة أحمد حسنين، رئيسا لشركة المصرية للخدمات البترولية

كما عين المهندس عمرو محمد محمود الحلبي، نائبا لرئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لشؤون التخطيط والمشروعات، والمهندس جودت أحمد صادق محمد، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لشؤون تنمية الأعمال والتسويق والتكنولوجيا بالشركة.