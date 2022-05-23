«زد ايست» للأندية توقع مع التجاري الدولي عقد تمويل بقيمة 700 مليون جنيه

أعلنت شركة زد ايست للأندية الرياضية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أورا ديفلوبرز ، للتطوير العقاري الرائدة في مصر، عن توقيعها عقد تمويل متوسط الأجل بقيمه تصل 700 مليون جنيه مصري مع البنك التجاري الدولي أحد البنوك المصرية الرائدة، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بمشروع نادي زد ايست الرياضي في القاهرة الجديدة.

وتمت مراسم التوقيع على العقد بحضور كبار التنفيذيين من كل من مجموعة أورا ديفلوبرز والبنك التجاري الدولي، ووقع على العقد كل من المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذي القطاع المؤسسي للبنك التجارى الدولي.

وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز: “تهدف شركة أورا ديفلوبرز باستمرار إلى تطوير أحياء مستدامة وفاخرة وعملية، ونؤمن اننا قادرين على تخطى تحديات هذه المرحلة وتحقيق الهدف المتمثل في تقديم مشاريع تنموية مبتكرة وجديرة بالثقة إلى السوق المصرية”.

كما يؤكد هذا المشروع على استراتيجية الشركة لدعم قطاع الشباب والرياضة في مختلف المجالات، ومن الجدير بالذكر أن التعاون مع البنك التجاري الدولي، يعزز العلاقة بين المجموعة و البنك، الذى يعتبر أحد أهم وأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.

كما صرح عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي: “يسعدنا دائمًا دعم مجموعة أورا ديفلوبرز ايجيبت، أحد عملائنا الأكثر شهرة. حيث تمثل اتفاقية التمويل علامة فارقة أخرى في العلاقة القوية بين البنك التجاري الدولي ومجموعة أورا ديفلوبرز ايجيبت”.

كما تعتبر تلك الاتفاقية نقطة انطلاق في تمويل قطاع الأندية الرياضية والترفيهية والتي تتماشى مع استراتيجية البنك لدعم قطاع الشباب والرياضة بشكل خاص واتجاه الدولة بتنمية هذا القطاع بشكل عام.

ومشروع نادى زد ايست الرياضي بالقاهرة الجديدة هو مشروع نادي رياضي متكامل (المسمى بـZed East Sports Club ) يتم انشاؤه على أرض مشروع زد ايست السكني والكائن بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يتماشى مع استراتيجية الشركة لدعم قطاع الشباب والرياضة.