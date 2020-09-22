«زد» التابعة لساويرس تقترب من شراء أحد أندية الدورى الممتاز

الشركة تركز على الاستثمار الرياضى وتعاقدت مع أكثر من أكاديمية منها نادى بروسيا دورتموند وأخرى متخصصة فى التنس

كشف أنسى ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضى، عن توصل الشركة لاتفاق مبدئى للاستحواذ على حصة أغلبية فى الشركة المالكة لأحد الأندية التى تلعب فى الدورى الممتاز .

وأوضح ساويرس خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، أن الشركة تركز على الاستثمار الرياضى وتعاقدت مع أكثر من أكاديمية منها نادى بروسيا دورتموند، وأخرى متخصصة فى التنس .

ويضم نادى زد للاستثمار الرياضى عدة لاعبين وكوادر عملت فى اتحاد الكرة منهم والنائب أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة زد للاستثمار الرياضي، ومحمد فاخر عضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وأعضاء المجلس الفني للشركة سيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وأحمد حسام ميدو وعماد متعب، ومحمد زيدان.

وكذلك إيهاب لهيطة مدير فطاع الرياضة في شركة زد للإستثمار الرياضي، وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين والبراعم، وهشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

وتملك شركة أورا للتطوير العقارى مشروع زد القاهرة الجديدة والمقام على مساحة 360 فدانًا، بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدانًا من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة، فضلًا عن الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، التي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.

يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات تشمل الفيلات، والتوين هاوس، والتاون هاوس، والشقق السكنية، والمجمع الإداري والعيادات الطبية والنادي الرياضي القائم على مساحة 45 فدانًا.