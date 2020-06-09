زخم السيولة يدعم تمسك البورصة بالمسار الصعودي

بلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه تقريبًا

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، أمس الإثنين، ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، لكن بوتيرة هادئة مع انخفاض حدة صعود الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة.

وشهدت السوق أمس صعوداً فى قطاعات الخدمات المالية والعقارات والسياحة والتجزئة والنقل ومواد البناء، بينما خالفت قطاعات الموارد الأساسية والاتصالات والأغذية والرعاية الطبية الاتجاه العام بفعل عمليات جنى الأرباح.

ونجح المؤشر الرئيسى EGX30 فى تخطى مناطق 11200 نقطة خلال الساعة الأولى من التداولات وسط زخم فى قيم وأحجام التداول إلا أنه سرعان ما ظهرت القوى البيعية بالنصف الثانى من الجلسة لتغلق السوق مرتفعة بشكل محدود على صعيد كل المؤشرات.

وتبنى خبراء ومحللون فنيون رؤية إيجابية للسوق على المدى القصير، تتمثل فى التحرك بين مستويات 11400 – 11600 نقطة مع التوقعات بمواصلة ارتفاع القطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية.

وصعد مؤشر «EGX30» الرئيسي، أمس، بنسبة %0.34 إلى 11146 نقطة، و«EGX70EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.73 % إلى 1268 نقطة EGX100EWI الأوسع نطاقاً بنسبة %0.59 إلى 2041 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 20.4 و3.04 مليون جنيه بالترتيب، بينما اتجه العرب للبيع بصافى بلغ 23.47 مليون جنيه.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، فصعد 87 سهما من إجمالى 185 متداولة، بينما هبط 76 ، وبقى 22 دون تغير.

قال عمرو الجزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن التوجه العام للسوق صاعد خلال الفترة المقبلة مع التفاؤل الحذر للحالة الصحية وقدرة الدولة والحكومة وسيطرتها على مجريات الأمور، كذلك السياسة النقدية القوية من البنك المركزى التى تتعامل بوعى شديد.

ولفت الجزيرى إلى أن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى أثرت إيجابا على تعاملات البورصة لكن تظل تحركات سعر الصرف الأكثر تأثيراً، متوقعاً استمرار ارتفاع سعر الدولار لحين عودة السياحة وموارد النقدى الاجنبى الأساسية.

وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زالت تتحرك فى اتجاه عرضى بين 11200 و11400 نقطة كمقاومة و10600 نقطة كدعم، موضحاً أن الرؤية إيجابية للغاية، كما تدعمها السيولة المرتفعة.

ولفت عجينة إلى أن قطاعات الخدمات المالية والاستهلاكى أدت بشكل جيد خلال جلسة أمس وهى القطاعات التى تشغل اهتمام المستثمرين الفترة المقبلة.

ولفت إلى وجود تحركات جيدة لأسهم هيرميس ومصر الجديدة للاسكان والتجارى الدولى وحديد عز، وكذلك قطاع الرعاية الطبية بقيادة سهم مستشفى كليوباترا الذى نفذ تعاملات بالقرب من سعر 5 جنيهات.