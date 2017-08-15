زحام كبير بفروع التعمير والإسكان لحجز سكن مصر

بدور إبراهيم شهدت الساعات الأولى، اليوم الثلاثاء، من طرح كراسات الشروط لوحدات مشروع "سكن مصر"، الذى طرحته وزارة الإسكان زحاماً رهيباً على فروع بنك التعمير والإسكان، المخصصة لبيع كراسات شروط المشروع. وأمام فرع البنك بمدينة نصر، تجمع مواطنون في وقت مبكر للحصول على الكراسة. 6 مدن و7 شروط

بدور إبراهيم

شهدت الساعات الأولى، اليوم الثلاثاء، من طرح كراسات الشروط لوحدات مشروع “سكن مصر”، الذى طرحته وزارة الإسكان زحاماً رهيباً على فروع بنك التعمير والإسكان، المخصصة لبيع كراسات شروط المشروع.

وأمام فرع البنك بمدينة نصر، تجمع مواطنون في وقت مبكر للحصول على الكراسة.

6 مدن و7 شروط

كشف الدكتور، مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل كراسات شروط حجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “سكن مصر”، والذى بدأ سحب الكراسات به اليوم، بـ 6 مدن هي : “القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة”.

وأعلن مدبولي 7 شروط للحجز، تتضمن أن “يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة الزوج، والزوجة، والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، والحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى”.

وقررت الوزارة أنه “في حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أو التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء” .

وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أشار الوزير مصطفى مدبولى إلى أنه “يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الأحد 10 سبتمبر المقبل، وحتي يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، لدي فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً”.

ولفت إلى أنه “يتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد علي استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة: اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم”

وأوضح أنه “لن يلتفت إلي استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد”.

شروط مالية

وفيما يتعلق بالشروط المالية، قال وزير الإسكان إن “أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بالكراسة، وهي أسعارالدور الأرضي والأخير، أما الأدوار المتكررة من الأول وحتي الرابع العلوي فتضاف نسبة تميز قدرها 5% للسعر المحدد لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة”.

وأضاف الوزير: “بالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)”.

وتابع “في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلي (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة وذلك دون إخطار أو إنذار، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة”.

كيفية السداد

وقال الوزير مصطفي مدبولي، إنه “سيتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً لـ 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين.

البديل الأول وفق الوزير “السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني: السداد علي أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح”

وحدات سكنية فقط

في السياق ذاته، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط”.

وأضاف السباعي : يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقاً بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصياً أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة”.

وأوضح أنه “سيتم الإعلان لاحقاً بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد إجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز”.

وأشار إلى أن “القرعة تتم يدوياً وعلنياً بحضور مسئولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقاً لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل”

أرقام بالمدن الجديدة

وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدينة القاهرة الجديدة 16808 وحدات.

ووزعت الواحدات وفق عباس كالتالي: 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث، و1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و488 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، و100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : في مدينة 6 أكتوبر 14920 وحدة، موزعة كالتالي: 5384 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4624 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة العبور 3048 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 2696 وحدة، موزعة كالتالي: 612 وحدة غرب جامعة دمياط، و356 وحدة جنوب الحي الأول، و1728 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1296 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة بدر 1232 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس.

مواعيد وفروع السحب

تجدر الاشارة إلى أنه بدأ من اليوم سحب كراسات شروط مشروع سكن مصر، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

والفروع التي تقدم هذه الخدمة هي : فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل.