زجاجة «الشاور» بـ 23 جنيهًا.. أسعار منظفات الإنتاج الحربى

سجل سعر منظف أكتيف برو سعة 700 مللى 12 جنيهًا، منظف أكتيف برو سعة 3 لتر 35 جنيهًا.

طرحت شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) كميات إضافية من المنظفات بجميع منافذ وزارة الإنتاج الحربى المنتشرة بمحافظات الجمهورية لمواجهة ارتفاع الطلب من الجمهور، بعد أزمة فيروس كورونا.

عبوة شاور جيل سعة 2 لتر سجل سعرها 40 جنيهًا

«المال» ترصد فى هذا التقرير أسعار المنظفات المتاحة بمنافذ وزارة الإنتاج الحربى فقد سجل شاور جيل سعة 1 لتر 23 جنيهًا، وشاور جيل سعة 2 لتر 40 جنيهًا.

منظف أكتيف برو سعة 700 مللى سجل سعره 12 جنيهًا

ووفق القائمة التى حصلت «المال» على نسخة منها سجل سعر منظف أكتيف برو سعة 700 مللى 12 جنيهًا، منظف أكتيف برو سعة 3 لتر 35 جنيهًا.

وسجل سعر منظف الأفران سعة 500 مللى 11 جنيهًا، وعبوة داونى (منعم ومعطر) سعة 1 لتر 14 جنيهًا، هاند سوب سعة 500 مللى 15 جنيهًا.

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربى قد طرحت نحو 25 طن كحول مطهر و«جل إيثيلى» بمنافذها المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

تنفيذ خطة لإنتاج أنواع جديدة من مواد التطهير والتعقيم.

وشرعت وزارة الإنتاج الحربى متمثلة فى (مصانع 18، 45، 81 الحربية) فى تنفيذ خطة لإنتاج أنواع جديدة من مواد التطهير والتعقيم.

وشملت المنتجات الكحول المطهر بتركيز (70%)، وجيل كحولي ايثيلى المعقم والمطهر للأيدي، والبيتادين بتركيز (7.5%) و (10%)، لمساعدة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة مصنع 45 الحربى فى تصريحات سابقة، أن الإنتاج هذه المنظفات إسهام من الوزارة في مواجهة الارتفاع غير المُبرر الذي شهدته الأسواق المصرية مؤخراً في أسعار تلك المنظفات والمطهرات نتيجة لاستغلال البعض للخطر الصحي الذي يواجهه العالم الآن بسبب انتشار كورونا.

وتصنع شركة المعصرة 10 أصناف من المنظفات الصناعية تحمل العلامة التجارية أكتيف برو، منها “ديتول وكلور وكلوركس ودونى” وبدأت الإنتاج الفعلى لهذا الخط قبل عام ونصف، بإجمالى طاقة إنتاجية تتراوح بين 20 و25 طن شهريًا لجميع الأصناف.

والمعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) هى شركة متخصصة فى تصنيع 7 منتجات مدنية “عدادات الكهرباء، عدادات المياه، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة وأفران تصنيع الفخار وأفران تفحيم الأخشاب، المنظفات، موفر المياه الذكى، الأثاث المعدنى.

وأنشئت شركة المعصرة للصناعات الهندسية عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 مم إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.