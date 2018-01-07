زبيدة خلف خط الأفق على مسرح ناصبيان لمدة أسبوع

سلوى عثمان



يقدم مشروع “كورال” بإدارة سلام يسري عرض “زبيدة ــ خلف خط الأفق”، على خشبة مسرح “استوديو ناصبيان” ــ التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ فى الفترة من 15 يناير وحتى 23 يناير ما عدا أيام الأحد والخميس.

“زبيدة” عرض مسرحي غنائي، فى إطار كوميدي، وهو إنتاج جماعي لثلاثين شخصا، وهم من كتبوا ولحنوا وغنوا ومثلوا وأخرجوا العرض من خلال ورشة عمل في الكتابة والتلحين والأداء بدأت في أبريل ٢٠١٧ بمناسبة الاحتفال بالسنة السابعة لتأسيس “مشروع كورال” وهو مشروع تطوّعي قائم على ورش عمل منفصلة مفتوحة يشارك فيها العديد من الهواة والمحترفين في مجالات مختلفة من فنون الأداء.

كما يقدم “مشروع كورال” فنانين مختلفين فى كل مرة، فهو يعتمد على إخراج منتج لمبدعين مختلفين مع كل ورشة تقدم بالمشروع، وبدأ المشروع فى 2010، وقدم ورشا بالعديد من المحافظات منها القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، والأقصر، وأيضا له نشاط دولى فى دول عربية وأوروبية منها عمان، وبيروت، وتونس، وميونخ، وبرلين، وباريس، وجينيف، وآكس اون بروفونس والنمسا، بودابيست، لندن، وأذربيجان.

وقام المشروع بشراكات مهمة مع كورال جمعية الصعيد بالمنيا وقيثارة طيبة بالأقصر ومشروع النيل بالقاهرة وساحة روابط للفنون الأدائية وتاون هاوس وجمعية النهضة العلمية والثقافية بالقاهرة والإسكندرية وشركة إيقاع.

العرض المسرحي الغنائي “زبيدة”: تأليف وأداء وإخراج أحمد أبوسمرة، أحمد صلاح، أحمد ماهر توفيق، أحمد فوزي تات، بودة (عبدالرحمن)، بكابوظة، جورج بشارة، سلام يسري، سلمى حجاب، شادي الحسيني، شذى إيهاب، شروق تامر، شيماء العلايلي، صدقي صخر، فاطمة كشك، ليلى عبدالهادي، محمد الصيفي، مصطفى مجدي، منيرة عادل، مي المصري، ندى حمزة، ندى منير.

يذكر أن “مشروع كورال” شارك فى العديد من الفاعليات ومنها مهرجان أشطورة بالفيوم، وقافلة العمل للأمل بالبقاع، وأرابيسك بجامعة عين شمس، ومخيمات أضف للفتية، وأرت اللوا ومهرجان” لازم مسرح بالإسكندرية، وبرنامج القادة الثقافيين الدوليين للمعهد البريطاني، ومصريون متحدون بلندن، ومهرجان فيوجن، ومسرح تاك ببرلين، وبلات فورم 3 بميونخ، والجامعة العليا، ولافيلات بباريس ومعسكر جنا ببرمانا ومسرح البلد في عمان ومركز فدا ومهرجان حل بديل ومهرجان كومبو مستقل وجمعية الشارع فن بتونس ومنظمة روزا لكسمبورغ -مكتب شمال أفريقيا- ومهرجان آكس اون بروفونس بفرنسا ومهرجان تروث از كونكريت بالنمسا ومركز يارات الثقافي بباكو.