«زايلم» تفتتح مكتبها الإقليمي في مصر لإدارة عملياتها في شمال أفريقيا

أعلنت شركة زايلم Xylem، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: XYL)، العاملة في توفير حلول المياه الذكية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي في مصر وذلك لتعزيز التزامها المستمر تجاه شركائها في شمال أفريقيا، حيث يأتي المكتب الجديد بمثابة مركز لإدارة…

أعلنت شركة زايلم Xylem، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: XYL)، العاملة في توفير حلول المياه الذكية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي في مصر وذلك لتعزيز التزامها المستمر تجاه شركائها في شمال أفريقيا، حيث يأتي المكتب الجديد بمثابة مركز لإدارة عمليات الشركة بالمنطقة وتقديم مستويات معززة من الخدمة والدعم الفني لكافة عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين بمنطقة شمال أفريقيا.

وشارك في الافتتاح فينسينت شيروز مدير عام منطقة إفريقيا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسئولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.

وقال محمد شتا، مدير مكتب زايلم في مصر:”تُعد مصر وشمال أفريقيا بمثابة أسواق هامة جدا لنا، حيث تتواجد الشركة في مصر منذ أكثر من 50 عامًا، تخدم العديد من القطاعات المختلفة من خلال عدة علامات تجارية مرموقة مثل Flygt في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي و B&G في قطاع التدفئة والتهوية وتكيف الهواء و Lowara في قطاع التطبيقات المعززة.

وأضاف شتا، إن الاقتصاد المصري المتنامي شجع شركة زايلم علي تقديم التقنيات والحلول التكنولوجية المتطورة في قطاع البنية التحتية لمرافق المياه وخاصة في معالجة مياه الصرف الصحي والري وسوق المرافق والمشاريع القومية الضخمة.”

وسيقوم المكتب الجديد بلعب دور كبير في دعم جهود الحكومه المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تُعد بمثابة خطة استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، بما في ذلك حلول المياه.

وتوسع شركة زايلم من تواجدها في السوق المصري وذلك لدعم خطة الدولة الاستراتيجية لإدارة مواردها المائية، عبر إتاحة فريق مزود بالمهارات الفنية اللازمة للمشاركة في المشروعات المحورية.

و عملت شركة زايلم وعلامتها التجارية في العديد من المشاريع العملاقة في جميع أنحاء مصر مثل:

• محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبورواش

• مشاريع الصرف الصحي بكافة محافظات الجمهوريه

• اعادة تأهيل وتطوير محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية

• تنفيذ أعمال التدفئة وتكيفات الهواء ووحدات رفع المياه بالحي الوزاري بالعاصمة الادارية الجديدة

• مشروع الري بمنطقة توشكى بجنوب الوادي

وتتبني الشركة استراتيجية لتوسيع وتعميق تواجدها في جميع أنحاء أفريقيا، حيث تجدر الإشارة إلى قيام الشركة بافتتاح مكتب جديد لها أيضًا بدولة كينيا، وذلك لحرص الشركة المستمر علي الإلتزام بتوفير جميع حلول المياه في جميع أنحاء القارة.

ويساعد افتتاح مكتب مصر الشركة وشركائها المختلفين على العمل عن قرب مع كافة عملائها، حيث ستقوم فرقنا المزودة بالمهارات الفنية الأفضل بالسوق بتلبية احتياجات السوق الفنية والتجارية من خلال وظائف الدعم الشاملة، بما في ذلك خدمات البيع وما بعد البيع والطلبات والاحتياجات اللوجيستية والدعم الفني الهندسي.

من جانبه قال شيتان ميستري، مدير التسويق والاستراتيجيات بشركة زايلم أفريقيا: ” إن تقديم حلول المياه هي الهدف الأساسي لرؤيتنا في الشركة، حيث نطمح بإستمرار إلى مساعدة الناس على إدراك قيمة المياه، وهو ما لا يعد بمثابة التحدي في أفريقيا ، حيث أن مستوى المعرفة لدى الحكومات والأفراد والمواطنون كبير بأن المياه مورد نادر لذا يتم الاستثمار فيها وذلك لضمان تأمين إمدادتها والاستفادة القصوى منها بأحدث التقنيات والخبرات”.

وأضاف شيتان:” يُشرفنا أن نشارك في هذه الرؤية مع بعضنا البعض، حيث يُعد افتتاح مكتبنا في مصر علامة فارقة لعلاقة طويلة الأمد بين زايلم ومصر وكافة البلدان المحيطة بها. كما لدينا المزيد من الخطط للمنطقة والتي يمكن رؤيتها بوضوح”.

تعمل شركة زايلم في أكثر من 150 دولة، وذلك بالتعاون مع شركائها. هذا ومن من خلال مكتبها الإقليمي الجديد في مصر، يمكن للشركة زيادة قدرات شركائها وتقديم حلول أكثر شمولاً في وقت قصير.