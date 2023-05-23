زايلم العالمية تستهدف 5 مليارات جنيه حجم أعمال في سوق مضخات المياه بمصر خلال خمس سنوات 

تستهدف شركة زايلم العالمية لإنتاج مضخات المياه تحقيق حجم أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 5 سنوات عبر مصنعهاالجديد بالشراكة مع مجموعة طيبة المنزلاوى.

وكشف المهندس شادى المنزلاوى الرئيس التنفيذى لمجموعة طيبة المنزلاوى ان نسبة المكون المحلى لمنتجات المصنع الجديدتصل 40% لافتا الي انه من المخطط الوصول بها إلى 70% خلال عامين.

وقال المنزلاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم للاعلان عن تفاصيل الشراكة الجديدة اليوم، أن المصنعالجديد يستهدف تصدير 50% من الإنتاج للدول الأفريقية والشرق الأوسط.

وتابع المنزلاوي، ان مصنع زايلم الجديد في مصر يُظهر قدرات الدولة المصرية وامكانياتها في تصنيع منتجات شركة زايلمذات الجودة العالمية والتي تُعد أحد أهم العلامات التجارية في هذا القطاع، وهو ما يتماشى مع التزامنا بدعم رؤية الدولةالمصرية في تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة توفير العملة الأجنبية لاستيراد منتجات جاهزة”.

وافتتحت زايلم مصنعها لإنتاج مضخات المياه بالشراكة مع مجموعة طيبة المنزلاوي، على مساحة 9 آلاف متر مربع بطاقةإنتاجية تتراوح ما بين 2000 و4000 مضخة مياه سنويا.

وكشف المنزلاوى ان استثمارات المرحلة الاولى تصل 300 مليون وتجرى حاليا المجموعة دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلةالثانية للمشروع.

وينتج المصنع في المرحلة الأولى مضخات الطرد المركزي المنقسمة باستخداماتها المختلفة سواء للري أو لنظم التدفئة والتكييفالمركزية أو لخدمات المباني التجارية بالإضافة إلى مضخات الشفط النهائية المستخدمة في الصناعة والري.

ويستهدف المصنع توجيه انتاجه لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق وهو ما سوف يحقق وفرًا كبيرًاللمنطقة ككل من خلال إتمام المعاملات بالعملة المحلية بالإضافة إلى تسريع معدلات التسليم.

وتعمل شركة زايلم في أكثر من 150 دولة، حيث تمتلك خبرة تمتد إلى 50 عامًا من العمل في السوق المصري وشاركت فىعدد من المشروعات منها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقرواعادة تأهيل وتطوير محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية إلى جانب تنفيذ أعمال التدفئة وتكيفات الهواءووحدات رفع المياه بالحي الوزاري بالعاصمة الادارية الجديدة وأنظمة مياه مدينة العلمين الجديدة ومشروع الري بمنطقةتوشكى بجنوب الوادي.

ومن جانبه قال فينسنت شيروز، المدير الإقليمي لـشركة زايلم بالشرق الأوسط وأفريقيا، ان مصر تُعد سوقًا هامًا ومحوريًالشركة زايلم لأكثر من 50 عامًا، واطلاق للمرحلة الأولى من المصنع يؤكد على التزام الشركة بتعزيز العلاقات الوثيقة مع مصرمع التطلع إلى إطلاق المراحل التالية في أقرب وقت ممكن”

قال محمد شتا مدير شركة زايلم لمنطقة شمال وشرق أفريقيا، إن الشركة تستهدف جعل مصر مركزا للتصنيع وتغطيةاحتياجات السوق المحلية، فضلا عن التصدير لدول شمال وشرق أفريقيا والدول العربية.

وأوضح أن هذا المصنع سيكون المصنع الوحيد لزايلم لإنتاج تلك المنتجات في أفريقيا، حيث تستهدف تخصيص نحو 50%

وأضاف شتا، أن الشركة تستهدف الاستفادة من المزايا التي تتيحها مصر سواء من موقعها الاستراتيجي او الاتفاقياتالتجارية العديدة التي تتيح لها الدخول للأسواق بتخفيضات جمركية كبيرة، مثل اتفاقية أغادير مع دول شمال أفريقيا،واتفاقية الكوميسا وكذلك اتفاقية التجارة العربية الجافتا.

وأشار إلى أن الشركة لديها 6 مكاتب اقليمية حاليا في أفريقيا في كل من المغرب وكينيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتنزانيافضلا عن مكتبها في مصر، لذا ستكون تلك الدول هي البداية في الاسواق التي يتم التصدير لها، منوها بأن حجم اعمالالشركة في الدول الـ 6 وصلت لنحو 116 مليون دولار.

ونوه شتا بأن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتوريد منتجاتها إلى الكثير من المشروعات في العاصمة الإدارية والعلمينالجديدة وكذلك معالجة المياه والصرف الصحي.

ولفت إلى أن الشركة قامت على مدار عامين بدراسات مفصلة قبل اتخاذها قرار التصنيع في مصر، منوها بأن التواجدالإنتاجي سوف يتيح الفرصة في سرعة توفير احتياجات السوق في أسرع وقت.

وأكد شتا أن حجم الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية التحتية شجعت الشركة على اتخاذ هذه الخطوة،فضلاعن تواجد القوى العاملة من المهندسين والعمالة عالية الكفاءة.

وفيما يتعلق بتوجه الدولة للتوسع في انشاء محطات تحلية المياه، قال إن الشركة تستهدف المشاركة في توفير منتجات تكونجزءا من تلك المحطات، ويمكن مستقبلا توفير منتجات آخرى