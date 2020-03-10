وزيرة الصحة : حالات “كورونا” المكتشفة منها واحدة قادمة من “العمرة” وأخرى من دبي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من الدول المنخفضة في الإصابات بفيروس كورونا، موضحة أن الوزارة تتبنى الطرق الاحترازية أولا بأول، وتم توفير أجهزة للكشف عن الفيروس خلال 30 دقيقة.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر وزارة الإعلام أن مصر حريصة منذ اللحظة الأولى على التعامل باحترافية مع الفيروس، وتطبيق إجراءات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن مطار القاهرة كان أحد اول 3 مطارات في العالم يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس.

وقالت إن الـ59 حالة التي تم رصدها في مصر، منها 8 حالات نتيجة التعامل بشكل مباشر مع حالات مصابة، بينها حالة قادمة من العمرة وأخرى قادمة من دبي.

وكانت وزارة الصحة أكدت اليوم أن 26 حالة من الـ 59 أصبحوا خاليين من حمل فيروس كورونا بعد عمل تحليلات جديدة لهم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 51 حالة الآخري كانت من خلال خطة تقصي احترازية للوزارة، مؤكدة قوة الدولة المصرية في التعامل مع المرض.

أجهزة جديدة

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم استيراد أحدث الكواشف السريعة لكشف فيروس كورونا، التي من المقرر أن تصل غدا الاربعاء.

وأضافت وزيرة الصحة أن الأجهزة الجديدة تكشف الفيروس خلال 30 دقيقة، ومن المقرر تزويد جميع المطارات المصرية بها، ولفتت إلى أن مصر ضمن أول 4 دول في الشرق الأوسط تمتلك هذه الأجهزة.