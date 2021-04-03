زاهي حواس : موكب المومياوات أكبر دعاية سياحية لمصر مجانًا في دول العالم

كان قد تم عمل عرض دعائي لوزارة السياحة في إحدى القنوات الأجنبية العالمية وتَكلَّف 20 مليون دولار.

أكد الدكتور زاهي حواس، خبير الآثار العالمي، أن موكب المومياوات هو أكبر دعاية سياحية مجانية لمصر في كل دول العالم، مشيرًا إلى أنه كان قد تم عمل عرض دعائي لوزارة السياحة في إحدى القنوات الأجنبية العالمية وتَكلَّف 20 مليون دولار.

وقال حواس، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن متحف الحضارة في الفسطاط تم بناؤه بالتعاون مع منظمة اليونسكو، داخل بحيرة عين الصيرة.

وأضاف حواس أن القاهرة يوجد بها الآن متحف يحكي حضارة مصر مما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، كما يتم عرض المومياوات الـ22 لأول مرة بطريقة تعليمية.