زانامويه : 5 تحديات تواجه التبادل التجاري بين الدول الأفريقية

قال جاينمور زانامويه، كبير مديري مبادرة التجارة البينية الأفريقية لشؤون التسهيلات، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، أبرزها عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات الإقليمية، وهو الأمر الذي لا يدفع نمو التجارة ، و اللجوء لاستيراد العديد من المنتجات خارج القارة.

وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر التجارة البينية الأفريقية اليوم الإثنين – أن هناك تحديات متعلقة بالبنية التحتية والطرق، موضحا أن البضائع تستغرق تقريبا 21 يوما لعبور الحدود، وهي مدة طويلة للغاية وتكبدنا تكلفة زائدة بنحو 500 دولار يوميا.

ولفت إلي أن تواجد العديد من أسعار الصرف يمثل عائقا فالدول الأفريقية لديها أكثر من 40 عملة، مطالبا بضرورة مواجهة هذا التحدي والعمل علي تقدم حلول له.

وأشار إلي أن هناك تحد متعلق بالموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول الأفريقية والتي أغلبها يقوم بتصديرها بدون أي قيمة مضافة لذا لابد من توجيه هذه الموارد لخدمة شبابنا.

وأكد أن الربط بين العرض والطلب وتوفير معلومات عن أسواق العمل، سيزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية من 17% إلي 38 % متسائلا عن أسباب استيراد أغلب الدول الأفريقية لبعض المنتجات من الخارج، بالرغم من توافرها في الدول المجاورة لها في القارة.

و تابع أنه يتم استيراد أكثر من 70% من الاستيل والصلب والفولاذ من الصين، علي الرغم من أن لدينا هذه المواد الخام وهكذا بالنسبة للمنتجات الجلدية فجنوب أفريقيا وزامبيا ومصر ينتجون هذه المنتجات، وبالرغم من ذلك تلجأ بعض دول القارة إلي الهند .