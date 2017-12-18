زانامويه : اقتصاد مصر يسبق هولندا خلال 30 عاما

قال جاينمور زانامويه، كبير مديرى مبادرة التجارة البينية الأفريقية لشئون التسهيلات، إن اقتصاد مصر ونيجيريا سيصبح رقم ١٤ و ١٥ عالميا، وستسبقان هولندا، وبعض الدول الأوروبية خلال ٣٠ عاما.

وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر التجارة البينية بين مصر وأفريقيا اليوم الإثنين – أن الصين أصبحت المحرك الأساسي للتجارة عالميا، و أكبر شريك تجارى لأفريقيا، كما أن الصين والهند سيرتفعان للمرتبة الأولي والثانية اقتصاديا علي مستوى العالم خلال العقود المقبلة.

وأوضح “زانامويه” أنه حان الوقت للدول الأفريقية للاستثمار فى الفرص المتاحة حاليا، والتى كانت تستحوذ عليها الشركات متعددة الجنسيات، ومن أبرزها التجارة والسلع الاستهلاكية، كما أن المستثمرين الأفارقة لديهم الفرصة للاستفادة من هذا التغير الكبير.

و أكد أن أفريقيا كانت متقدمة من الصين فى التسعينيات، ولكن بدأت الأخيرة أن تكون المحرك الرئيسي للصناعة، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية تساهم فى التجارة العالمية بأكثر من مصر ونيجيريا، ويجب أن يتم تحويل أفريقيا إلى قاعدة صناعية.

وقال إن البنك يستهدف تحويل أفريقيا إلى المركز الثاني للتجارة والتصنيع عالميا، كما أن جنوب وأفريقيا والمغرب وأنجولا ومصر هي أكثر الاقتصاديات التى تميل للخارج، فمصر تتاجر مع دول العالم أكثر مما تتاجر مع الدول الأفريقية، و بالرغم من النمو فإنه لاتزال التجارة قليلة ، ولكن جنوب أفريقيا حريصة علي التجارة مع أفريقيا.

وأشار “زانامويه” إلى أن المناطق التى تقوم بالتجارة بينها وبين بعضها يؤمنها من الصدامات ، كما أن الاستهلاك المتزايد فى أفريقيا يدفع لمزيد من الاستثمارات، ونمتلك فرصا كبيرة للمستثمرين، ويجب النظر لجنوب أفريقيا التى تمتلك صناعة السيارات والاتصالات.