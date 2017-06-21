زاناكو ينتزع الصدارة من الأهلي بالفوز على القطن

خطف زاناكو الزامبى، صدارة المجموعة الرابعة، من الأهلي، عقب فوزه القاتل على القطن الكاميرونى، بهدف نظيف، فى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء الذى أقيم ضمن الجولة الرابعة للقاءات المجموعة في دور الستة عشر لدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد، سعيد ساكالا، فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء، ليقفز لصدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده للنقطة التاسعة، فيما ظل رصيد القطن خاليا من النقاط محتلا ذيل المجموعة، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى، برصيد 7 نقاط، والوداد البيضاوى المغربى فى المركز الثالث بست نقاط.