زاناكو يشعل مجموعة الأهلى بفوزه على القطن

على المصرى أشعل زاناكو الزامبى، المجموعة الرابعة لدور السته عشر "المجموعات"، لدورى أبطال أفريقيا، عقب فوزه على ضيفه القطن الكاميرونى، بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة، والتى أقيمت بين الفريقين على ملعب "هيروز الوطنى"، فى العاصمة الزامبية لوساكا. بدء زاناكو اللقاء ضاغطا منذ البداية

على المصرى

أشعل زاناكو الزامبى، المجموعة الرابعة لدور السته عشر “المجموعات”، لدورى أبطال أفريقيا، عقب فوزه على ضيفه القطن الكاميرونى، بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة، والتى أقيمت بين الفريقين على ملعب “هيروز الوطنى”، فى العاصمة الزامبية لوساكا.

بدء زاناكو اللقاء ضاغطا منذ البداية، بغية أحراز هدف مبكر، وبالفعل تحقق له ما أراد، وسجل ماكونديكا ساكالا الهدف الأول فى الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل سليمانو موسى قائد القطن فى الدقيقة 26، وخطف ديدى كيتومبو هدف الفوز القاتل فى الدقيقة 85 من اللقاء.

بتلك النتيجة، يعتلى زاناكو صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، مؤقتاً لحين نهاية لقاءات الجولة، بعدما رفع رصيده للنقطة السابعة، فيما بقى القطن فى قاع ترتيب المجموعة، بدون رصيد من النقاط، وجاء الأهلى فى المركز الثانى بأربع نقاط، والوداد البيضاوى المغربى الثالث بثلاث نقاط.

ويستضيف الأهلى نظيره الوداد، غدًا الأحد، ضمن نفس الجولة والمجموعة، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، قبل أن يخرج لملاقاته فى الجولة الرابعة بالمغرب، فيما يستضيف القطن نظيره زاناكو فى الجولة ذاتها بالكاميرون.