«زامت» تستهدف إنشاء مواقع إلكترونية لأكثر من 10 آلاف تاجر بنهاية 2024

تستهدف شركة زامت، المتخصصة فى التجارة الإلكترونية، إنشاء مواقع إلكترونية لأكثر من 10 آلاف تاجر بنهاية عام 2024.

قال عبد القادر أحمد، الشريك المؤسس ورئيس العمليات التجارية والمنتجات لشركة زامت، إن الأخيرة تهدف إلى تمكين جميع التجار الذين يمتلكون محالًا، أو يبيعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإنشاء مواقع إلكترونية وتفعيل نظام نقاط البيع؛ من خلال ربطهم بجميع نظم البيئة الرقمية، عبر بوابة واحدة.

وتعد «زامت»، التى تأسست عام 2020، إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التجارة والتسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات.

وأضاف «أحمد»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «زامت» تستهدف تحقيق أرباح بحلول منتصف عام 2024، لتكون قادرة على الاستمرار، والبدء فى جمع الأموال لتتمكن من النمو على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن مسرّعة بنك مصر وعددًا من المستثمرين الملائكيين شاركوا فى تمويل المرحلة الثانية من رأسمال الشركة، فيما ارتكزت المرحلة الأولى على عدة استثمارات شخصية، بالإضافة إلى تمويل من «A15».

وتعتزم «زامت» إطلاق منشئ مواقع إلكترونية جديد يتمتع بقدرات توسعية وأداء أسرع؛ لتمكين التجار من تأسيس إدارة مواقعهم بسهولة، وذلك وفقا لعبد القادر أحمد الشريك المؤسس.

وأفاد بأن الشركة بصدد طرح مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن «زامت» تركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى جميع جوانب عملها؛ لتسهيل عملية بناء المواقع الإلكترونية، وتعزيز الدعم التسويقي.

وعن تعاون بنك مصر مع «زامت»، قال أحمد إن الجهتين وقعا اتفاقية لدعم رواد الأعمال، وتوفير حلول مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، فى مجال التجارة الإلكترونية والتسويق، بالإضافة إلى إدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات.

وأوضح أن الشركة تتعاون مع paymob، لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، عبر بطاقات مثل «فيزا» و«ماستركارد»، ومحافظ إلكترونية، مشيرًا إلى أنها تتيح خيارات الشراء والسداد على الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية الدفع عند الاستلام.