زامبيا تسعى لنقل تجربة مصر في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي

قال فليكس موتاني، وزير التكنولوجيا والعلوم بحكومة زامبيا إن مشاركتنا في المؤتمر السنوي السابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات “وطن رقمي” الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، وأيضا الشركات المصرية ومشاركة خبراتنا، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تؤكد التعاون مع السوق المصرية وتعميق وتعزيز التعاون المشترك بين زامبيا ومصر .

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض ” وطن رقمي 7″ أن هدفنا أن تصبح زامبيا منارة للتكنولوجيا مثل مصر خاصة وأننا نرغب في نقل التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا إلى دولة زامبيا، موضحا أن وزارة التكنولوجيا والعلوم بجمهورية زامبيا والتي تم تدشينها منذ عام تقريبا تهدف إلى أحداث تطوير مستمر في البنية التحتية بزامبيا علاوة على التمكين الحكومة للخدمات وريادة الأعمال للشركات في زامبيا واستغلال المهارات الرقمية كل هذه المحاور تمثل مثلث ثلاثي الأضلاع لإقامة ما أطلقنا عليه “مثلث زامبيا الرقمي” للوصول للمجتمع الرقمي لتدشين مجتمعًا رقميًا .

وتابع: إن استعداد زامبيا الرقمي يبلغ 45% ونسعى للوصول إلى 70% من خلال التركيز على استغلال التكنولوجيا كحل رقمي مستدام ويمكن من خلاله تطوير الدولة ولابد من بيئة مواتية تساعدنا على دعم الشركات الناشئة التي تعمل في هذا لقطاع بما فيها قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال بناء الحوكمة الحكيمة .

وأكد وزير التكنولوجيا والعلوم أننا نسعى إلى محاكاة التجربة المصرية وتعزيز الشراكات مع الحكومة المصرية والشركات العاملة في السوق ، مشيرا إلى أنه من خلال مبادرة Go to Africa التي تطلقها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تعد خطوة على طريق الشراكة وتعزيز التعاون بين مصر وباقي الدول في القارة السمراء، ونسعى إلى بناء خطط استباقية وشراكات مع الدول الرائدة في القارة الإفريقية وتأتي مصر في مقدمتها ونرغب في تحويل الاقتصاد الزامبي إلى اقتصاد رقمي من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الرائدة .

ودعا الوزير الشركات المصرية للعمل جنبا إلى جنب لتطوير القارة الأفريقية بصفة عامة ودولة زامبيا بصفة خاصة ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المشاركة في ملتقى “زامبيا- مصر الرقمي”.