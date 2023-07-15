«زالدي كابيتال» تستهدف زيادة أصولها المُدارة لتصل 2 مليار جنيه نهاية 2023

كشف حاتم البنا رئيس مجلس الإدارة بشركة “زالدي كابيتال” أن حجم الأصول المتاحة حاليًا تحت مظلة “زالدي للاستثمار” التابعة، يصل إلى 1.3 مليار جنيه، من بينها 500 مليون فى أدوات الدخل الثابت من أذون الخزانة والسندات، موضحًا أن «زالدى للاستثمارات» تستهدف زيادتها إلى 2 مليار بنهاية العام الحالى.

ونوه إلى أن الشركة التابعة “زالدي للاستثمارات” تركز على استقطاب محافظ خارجية من بلاد الخليج مثل السعودية، وذلك خلال الخطة المستقبلية بعام 2024.

وأوضح أنه ضمن باقى خطة الشركة أن تتجه للتركيز على تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار كونها مالكة للرخصة المتاحة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار «البنا» إلى أن الشركة وصلت لمراحل متقدمة من إطلاق صندوقين تابعين لها من الفئة النقدية، من بينها واحد سيكون خلال العام الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن “زالدي كابيتال” تأسست عام 2016، وهى مملوكة لمجموعة من الأفراد بقيادة محمد نجم، ويصل رأس مالها الحالى لحوالى 27 مليون جنيه، وغرضها الاستثمار فى الشركات المحلية مختلفة المجالات، صغيرة الحجم.

ومرت الشركة بعدة زيادات لرأس مالها منذ عام 2016 وحتى الوقت الحالي، إلى جانب دخول وخروج مستثمرين وإعادة هيكلة، وحاليًا تضم تحت مظلتها حوالى 6 كيانات غالبيتها حصص مؤثرة.

