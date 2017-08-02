زاك فنكلستين نائبًا لرئيس التطوير فى كريم‎

المال – خاص أعلنت شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، عن تعيين زاك فنكلستين فى منصب نائب رئيس تطوير الشركة، وذلك بهدف دفع عجلة نموها من خلال إقامة شراكات واستثمارات استراتيجية. وسيتولى زاك، الشريك المؤسس لشركة "لوميا كا

المال – خاص



أعلنت شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، عن تعيين زاك فنكلستين فى منصب نائب رئيس تطوير الشركة، وذلك بهدف دفع عجلة نموها من خلال إقامة شراكات واستثمارات استراتيجية.

وسيتولى زاك، الشريك المؤسس لشركة “لوميا كابيتال”، والتى تتخذ من وادى السيليكون مقراً لها، جدول أعمال استثمارات الشركة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن علاقات المستثمرين.

وقال أنكور شاه، كبير مديرى التمويل والتنمية فى كريم: “يمثل الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط منصة حيوية حافلة بالفرص للوصول إلى المستهلكين. وسيقوم زاك بدور محورى فى تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة فى السوق. يعد فنكلستين مستثمراً من الطراز العالمي، ويعد قراره بالانضمام إلى كريم دليل واضح على مدى انتشار الشركة وتأثيرها على الصعيد العالمي. ويرجع الفضل إلى قدرتنا على تحفيز فريق استثنائى فى تمكننا من الاستمرار فى الابتكار، وتقديم المزيد من السهولة والملاءمة إلى عملائنا”.

وكانت كريم قد قامت خلال السنوات الخمس التى انقضت منذ تأسيسها بعدة عمليات استحواذ استراتيجية، منها شركة “عنواني” التى تهتم بتقديم خدمات ترميز العناوين، والتى تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وخدمة “تاكسى ساهل Taxi Sahel” الموسمية فى مصر، وتطبيق حجز سيارات الأجرة فى المغرب “تاكسى Taxiii”، وشركة “سافارى Savaree” الناشئة التى تتخذ من باكستان مقراً لها. وقد برهنت جميع هذه الشركات على مدى جدواها فى تسريع وتيرة نمو الشركة وتوسعها فى السوق. بالإضافة إلى ذلك، قامت كريم فى الشهر الماضى بأول استثمار لها فى شركة بنسبة تقل عن 50% من الأسهم، وذلك فى شبكة باصات المواصلات فى مصر “سويفل Swvl”.

وسيبحث زاك عن فرص استثمارية محتملة أخرى وتقييم عمليات استحواذ تتناسب مع أولويات كريم الاستراتيجية”.

وقال فنكلستين: “تعمل خدمة مشاركة وسيلة النقل على بلورة قطاع التكنولوجيا الذى نعرفه، وتقع كريم فى صميم هذا التوجه المستقبلي. إن قدرة كريم على الجمع بين المواهب العالمية فى المنطقة بشكل مستمر قد ساهم فى تعزيز المكانة الريادية للشركة فى السوق، وأنا متحمس للعمل عن كثب مع فريقى لضمان حصول كريم بشكل مستمر على رأس المال اللازم والموارد، ما يجعلها تحقق نمواً استثنائياً”.

انضم فنكلستين إلى كريم قادماً من “لوميا كابيتال”، حيث كان مسؤولاً عن مصادر الاستثمار فى الشركة، وإجراءات العناية الواجبة، وإدارة محفظة الشركة. وبصفته نائباً للرئيس، وشريكاً عاماً وعضواً مؤسساً للصندوق، شارك فنكلستين فى استثمارات “لوميا” فى كريم و”أوبيندس” و”اكس تايم” و”كاباج” و”بيتزي” و”ايت ستريت” و”بروكور” و”هايرد” وغيرها. فى عام 2016، كان اسمه ضمن قائمة مجلة فوربس لأنجح “30 تحت 30” فى فينتشر كابيتال.