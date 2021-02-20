اقتصاد وأسواق

«زاكس» تفتتح فرعين جديدين باستثمارات 10 ملايين جنيه

في الدقي وشرم الشيخ
محمد ريحان 12:43 م, السبت, 20 فبراير 21 12:43 م, السبت, 20 فبراير 21

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أعلنت شركة «زاكس لإدارة المشروعات» مالكة العلامة التجارية لسلسلة مطاعم زاكس فريد تشيكن، عن إفتتاح فرعين جديدين خلال العام الجاري باستثمارات تقدرب 10 ملايين جنيه في مناطق شرم الشيخ والدقي ليصل إجمالي عدد الفروع حاليا إلي 15 بالقاهرة والمحافظات.

وقال حسن أبو ذكري ، المؤسس والمدير التنفيذي ، لشركة «زاكس لإدارة المشروعات»إن الشركة تمتلك حاليا 15 فرعا داخل القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء ( شرم الشيخ) وتستهدف إضافة 5 فروع جديدة بنهاية العام الحالى 2021 ليصل إجمالى العدد إلى 20.

وأكد «أبو ذكري» وجود فرص استثمارية كبيرة فى سوق المأكولات السريعة والمطاعم بمصر، خاصة أن هذا المجال ينمو بنسبة %10 سنويا مضيفا : «السوق المصرية كبيرة وتعدادها السكانى بلغ نحو 100 مليون نسمة؛ فضلا عن أن الاقتصاد المصرى مشجع وجاذب للاستثمار».

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وأوضح أن ، الشركة تلتزم في جميع فروعها بكافة الأجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات وتوفير المعقمات للحفاظ علي صحة العاملين ومريدي المطعم منذ بدايه الجائحة وحتي الأن للحفاظ علي عملائنا .

وتابع المدير التنفيذي ، أن الشركة تخطط لافتتاح خمسة فروع في النصف الأول من العام الحالي وتسعي إلى التواجد في المحافظات وخاصة الصعيد ، كما أنه من المقرر افتتاح أول فرع لـ”زاكس” في إحدي دول الخليج بالشراكة مع مستثمر إماراتي خلال العام الجاري.

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وبدأت” زاكس فرايد تشيكن “في عام 2017 بفرع واحد في السادس من أكتوبر كأول مطعم مصري متخصص في الفرايد تشيكن وبدء في التوسع سريعا بـ7 أفرع علي مدار عامين بجانب إتاحة خدمة “الديلفري “والتنسيق مع العديد مع أبليكشن توصيل وجبات المطاعم السريعه.

وأضاف أبو ذكري، أن الشركة تحرص على جودة مدخلات الإنتاج ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، مشيرًا إلى أن كافة الموردين على درجة عالية من الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية والمحلية وبأقل الأسعار وأشار إلي أن التوسع الذي تشهده السوق المحلية حاليا في محلات مطاعم” الوجبات السريعه” و”الفرايد تشيكن،” شئ إيجابي المستفيد منه المستهلك خاصة ،وأن السوق المصرية كبيرة وتشمل 100 مليون مستهلك ، موضحا أنه علي سبيل أن عدد طلبات” الديليفري” من المطاعم يوميا يقدر بنحو 600 الف “أوردر” يوميا في عام 2017.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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