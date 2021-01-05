اقتصاد وأسواق

«زاكس» تفاوض 3 بنوك لتدبير 50 مليون جنيه لإنشاء 7 فروع

مصر والأهلى وقناة السويس
محمد ريحان 6:39 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21 6:39 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

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تفاوض شركة «زاكس لإدارة المشروعات» مالكة العلامة التجارية لسلسلة مطاعم زاكس فريد تشيكن 3 بنوك عاملة فى السوق المحلية حاليا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل إنشاء وافتتاح فروع جديدة خلال العام الحالى.

وقال حسن أبو ذكري، المؤسس والمدير التنفيذى للشركة – فى تصريحات لـ «المال» على هامش مؤتمر صحفى للشركة أمس- إن البنوك الثلاثة هى مصر والأهلى وقناة السويس.

وتوقع الانتهاء من إجراءات الحصول على التمويل من بنك واحد منها خلال الشهر الحالي، موضحا أن التسهيلات هدفها تمكين الشركة من الانتهاء من إنشاءات الفروع الجديدة المستهدفة خلال 2021.

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وأشار إلى أن «زاكس» تمتلك حاليا 13 فرعا داخل القاهرة والإسكندرية وتستهدف إضافة 7 فروع جديدة بنهاية العام الحالى ليصل إجمالى العدد إلى 20.

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وأوضح أن شركته تعاقدت أيضا لمنح حقوق الامتياز التجارى ( الفرنشايز) لنحو 10 من صغار المستثمرين لافتتاح فروع خارج القاهرة الكبري، من بينها محافظات فى الصعيد.

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وتابع أن الشركة نجحت خلال 2020 فى افتتاح 6 فروع باستثمارات تصل إلى نحو 30 مليون جنيه رغم ظروف وتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن الشركة تجاوزت التأثيرات السلبية لجائحة كورونا من خلال الالتزام التام بالقرارت التى أقرتها اللجنة العليا للفيروس فى شهر يونيو الماضى بعد فترة الحظر والسماح للمطاعم للعمل بـ %25 من طاقتها القصوي، مشيرا إلى زيادة مبيعات الأونلاين منذ الجائحة، إذ ارتفعت من %10 إلى %60 حاليا.

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وأوضح أن شركته حافظت على العمالة الموجودة لديها رغم جائحة كورونا ، وظلت ملتزمة بصرف الرواتب الخاصة بالعاملين البالغ عددهم 1700 وعدم المساس بمستحقاتهم.

وأكد «أبو ذكري» وجود فرص استثمارية كبيرة فى سوق المأكولات السريعة والمطاعم بمصر، خاصة أن هذا المجال ينمو بنسبة %10 سنويا مضيفا : «السوق المصرية كبيرة وتعدادها السكانى بلغ نحو 100 مليون نسمة؛ فضلا عن أن الاقتصاد المصرى مشجع وجاذب للاستثمار».

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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