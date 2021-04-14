“زادت 5 آلاف دولار في يومين”.. بيتكوين تحطم 4 حواجز قياسية وتقفز فوق 64 ألف دولار

قفزت قيمة عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنحو 5 آلاف دولار في أقل من 48 ساعة، لتحطم مستويات قياسية هامة وتسجل أعلى سعر لها على الإطلاق.

وأمس واليوم، حطمت بيتكوين مستويات 61 ألف دولار و62 ألف دولار و63 ألف دولار و64 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق.

وفي بداية تعاملات أمس الثلاثاء، سجل سعر بيتكوين 59.95 ألف دولار ثم كسرت حاجزي 61 ألف و62 ألف دولار إلى 62.44 ألف دولار بحلول الساعة 11 صباحا.

وفي نحو الساعة 6 مساء من ذات اليوم حطمت بيتكوين حاجز 63 ألف دولار لتسجل 63.58 ألف دولار.

واليوم، وبحلول الساعة 7 صباحا حطمت بيتكوين حاجز 64 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق وسجلت 64.74 ألف دولار.

ولاحقا، تراجعت بيتكوين أسفل مستوى 64 ألف دولار لتسجل 62.81 ألف دولار في الساعة 5:50 مساء.