زادت على 37.7 مليار يورو.. الطلب القوي ينعش إيرادات مرسيدس في الربع الثالث

سجلت “مرسيدس- بنز” عملاقة صناعة السيارات الألمانية زيادة في الإيرادات بمعدل الخُمس تقريبا، لترتفع بذلك إلى ما إجمالي قيمته 37.7 مليار يورو في الربع الثالث، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقفزت أرباح “مرسيدس- بنز” المحتسبة قبل اختصام الضرائب والفوائد بنسبة 83% إلى ما إجمالي قيمته 5.2 مليار يورو، وجاء هذا مدعوما بالطلب القوي وأسعار السيارات، جنبا إلى جنب مع ضبط التكلفة على زيادة الأرباح.

وشهدت “مرسيدس-بنز” طلبًا قويًا خاصة على سيارتها الفخمة والسيارات الكهربائية، مع تجاوز طلبات العملاء العرض المحدود والذي يعود في جزء كبير منه بسبب النقص المستمر من أشباه الموصلات والاختناقات في الخدمات اللوجستية.

وحذرت الشركة الألمانية أن الدرجة الاستثنائية من عدم اليقين التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الغاز وسلاسل التوريد والتضخم المرتفع للمستهلكين تجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل.