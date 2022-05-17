زادت بنحو 24%.. المجلس التصديري للصناعات الغذائية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيوت

قال كريم بركة عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن أسعار زيوت الطعام ارتفعت بنحو 24% منذ 15 مايو، لأسباب عديدة.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن جميع شركات إنتاج الزيوت واجهتمشاكل جمة بسبب ارتفاع الاسعار العالمية من جهة وتغيرات سعر الصرف مع جميع مستوردي ومنتجي الزويت مما أدى لزيادة التكاليف.

واستدرك: “لكن تماشياً مع خطى الدولة للحفاظ على مستويات الأسعار خلال شهر رمضان الماضي أجلت الشركات الزيادات المقررة وتحملت التكاليف على مدار شهر رمضان والأعياد حتى جرى تطبيق الزيادة في منتصف مايو الجاري”.

وأشار إلى أن “تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبب تتجاوز 100% منذ جائحة كورونا أعقبها أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية مع العلم أن أوكرانيا أحد أكبر مصدري زيوت عباد الشمس في العالم بالإضافة لزيوت النخيل التي تمثل نسبة 70% مما يتم استيراده من الزيوت ويتمإستيرادها من أندونسيا وماليزيا والتي شهدتا قرارات حكومية في شرق أسيا بمنع التصدير وتحديد كمياته لتغطية الاستهلاك المحلي”.

وأتم : “هناك معطيات كثير ة أدت لزيادة تكاليف إنتاج الزيوت المختلفة من 70% إلى 100%”.

وكشف أن رفع الأسعار الاخير بنسبة 24% جر ى تطبيقها منذ ثلاثة أيام لكنه أكد أن “الشركات حرصت على عدم رفع تكاليف زيوت ” القلية أو الزيوت الخليط بالنسب ذاتها لأنها مرتبطة بالقاعدة الأكبر من الجماهير”.