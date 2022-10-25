زائرو معابد الكرنك يشهدون ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس

بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجامعة حلوان، تشارك الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والتي تشهدها البلاد الآن، وذلك بالساحة الأمامية بمعابد الكرنك بالأقصر .

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتوفير عدد من التليسكوبات والنظارات لزائري المعبد من المصريين والسائحين حتى يتسنى لهم الاستمتاع برصد هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وأضاف د. مصطفى وزيري أن مشاركة الوزارة اليوم في رصد هذه الظاهرة، يعكس مدى التعاون بين كافة جهات الدولة، كما يساهم في الوقت ذاته من تمكين السائحين بالاستمتاع بظاهرة فلكية نادرة من قلب أحد نوادر العمارة المصرية وهي معابد الكرنك.

ومن جانبه قال د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أنه شارك في رصد هذه الظاهرة عدد كبير من السائحين من زوار المعبد الذين أعربوا عن مدى سعادتهم بمشاركتهم في رصد هذه الظاهرة من قلب معابد الكرنك.