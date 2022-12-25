«ري النوبارية» تواصل تطهير الترع وصيانتها

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لرى النوبارية بمحافظة الإسكندرية، أنه جار تنفيذ أعمال التطهيرات والصيانة السنوية والتحسينات للترع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 12.181مليون جنيه.

وتشمل الأعمال تطهير ترعة النوبارية من خلف الفم وحتى الهاويس بالكيلو 100بمبلغ قيمته 1.910 مليون جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ وصلت لـ %87.4.

ووفقا للتقرير تتم أعمال التطهيرات حاليا بهندستى «مريوط والساحل» بدائرة تفتيش رى العامرية بمبلغ 1.130 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ %38.5 فضلا عن تخصيص 0.880 مليون للتطهيرات القائمة بهندستى «رى التحرير الشمالى والنهضة» بنسبة تنفيذ وصلت لـ %42.1.

كما بدأت الإدارة العامة لرى النوبارية مؤخرا بعدد من الأعمال المُنفذة على حساب الميزانية الاستثمارية، منها تأهيل ترعة المُشترك بطول 2.66كيلو متر بهندسة النهضة، وذلك باعتماد مالى بلغ نحو 2.610 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ %20 بالإضافة إلى تأهيل ترعة الطلمبات بطول 4.87 كيلومتر بهندسة النهضة بمبلغ 3.668 مليون بنسبة تنفيذ %20 فضلا عن الأعمال الجديدة بدائرة تفتيش رى العامرية بمبلغ 627 ألفا بنسبة تنفيذ %15.

على صعيد متصل، تُجرى الإدارة العامة لرى النوبارية الأعمال الميكانيكية والكهربائية محطات الخلط الوسيط وتشغيلها وتأمينها، ضمن أعمال الصيانة السنوية والتحسينات، وذلك باعتماد مالى بلغ 450 ألف جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها لـ %50.

وكشف التقريرعن قيام الإدارة العامة لرى النوبارية بنظافة طاولات دلائل ومحطات بتفتيش رى العامرية، باعتماد مالى قيمته 906 آلاف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت لـ %64.7.