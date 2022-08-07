«ري الشيوخ» تطالب بزيادة دور الجهات البحثية في إدارة المياه لدعم القطاع الزراعي 

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اهتماما غير مسبوق بقطاع الزراعة بصفته الركيزة الأساسية للأمن القومى الغذائي، وذلك بخطوات جادة نحو التوسع الزراعي وآخرها توجيهاته بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.

وقال أبو الفتوح” إن هناك حرصا على مواصلة الارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين في إطار التنمية الزراعية المتكاملة لمواجهة التحديات الراهنة وعلى الأخص التغيرات المناخية.

وأوضح أن من بين ما تستهدفه الدولة بالعام الجديد مواصلة برنامج التوسع الأفقي، المعتمدة على مناطق الاستصلاح بإضافة نصف مليون فدان لتتجاوز المساحات الكلية المنزرعة 10.2 مليون فدان في عدد من المشروعات منها توشكى وذلك لزيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية، وتحسين درجة الاكتفاء الذاتي لتعزيز ملف استدامة الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في إحداث نقلة نوعية بالقطاع لصالح الفلاح والمواطن بزيادة مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021.

وطالب بضرورة نشر الوعي حول تقنيات نظم الري الحديث والتي تسهم في إنتاج زيادة في المحاصيل بمعدلات تصل إلى 30% وتوفير الأسمدة، والاعتماد على الرقمنة في استخدامها وجذب القطاع الخاص للاستثمار وتطوير منظومة الرى الحقلي، بجانب زيادة وتعظيم دور البحث العلمى الزراعي في الإدارة المائية الصحيحة لدعم القطاع الزراعي وغيره من القطاعات وفي تطوير نظم الري وفق طبيعة كل منطقة والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول فى الاستفادة من حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضى التى تحتاج لاستصلاح.