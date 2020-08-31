رئيس الوزراء : لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي،
حضر اجتماع رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح مدير إدارة المساحة العسكرية.
وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود بالقانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية في المحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر تكون مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، وتدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، وتعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن في المحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.