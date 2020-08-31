رئيس الوزراء : لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة

حضر اجتماع رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي،

حضر اجتماع رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح مدير إدارة المساحة العسكرية.

وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود بالقانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية في المحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر تكون مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، وتدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، وتعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن في المحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.