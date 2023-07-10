«ريو تنتو» تتوقع تفاقم التحديات الاقتصادية في الصين على المدى القريب

رأت شركة التعدين “ريو تينتو جروب” أن هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين على المدى القريب، بما في ذلك قطاع العقارات في البلاد، لكن مع ذلك، أعادت الشركة التأكيد على توقعاتها الإيجابية على المديين المتوسط والطويل.

وقال رئيس مجلس إدارة “ريو تينتو” دومينيك بارتون في مقابلة مع تليفزيون “بلومبرج” اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الصيني “أصبح يواجه الكثير من العقبات، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتذكر أنه، فعليا، تخلص من كوفيد بعد عام من تجاوزنا له”.

وأضاف:”كما ذكرتم، هناك تحديات أيضاً. هناك مشكلة كبيرة في قطاع العقارات”.

جاء انتعاش الصين منذ أن ألغى أكبر اقتصاد في آسيا قيود سياسة “صفر كوفيد”مخيباً للآمال، مع استمرار الضعف في قطاع العقارات.

تفاقم التحديات الاقتصادية في الصين

أظهرت أرقام صدرت اليوم الإثنين تراجع التضخم إلى الصفر في يونيو، في حين انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكبر، ما يؤكد استمرار الضعف في الطلب. وقد شكل ما حدث عقبة أمام السلع بما في ذلك خام الحديد، وهو أحد منتجات “ريو” الأساسية والمصدر الرئيسي للأرباح.

قال بارتون إن المسؤولين الصينيين يسعون إلى إيجاد توازن جديد، مع إعطاء أولوية أكبر للنمو عالي الجودة. وأضاف أنهم “يريدون أن يروا المزيد من التركيز على المستهلك والخدمات ومثل هذه الأمور. لكن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل”.

انخفض خام الحديد 13% في الربع الثاني، ليبدد المكاسب المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى. وكانت العقود الآجلة القياسية في سنغافورة قد انخفضت 2.4% إلى 105.15 دولار للطن عند الساعة 12:01 مساء في سنغافورة، لتسجل أدنى مستوى عند الإغلاق في نحو شهر.

وانخفض النحاس أيضاً، مع تراجع العقود الآجلة لثلاثة أشهر 0.5% إلى 8328 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن.

الادخار بدلاً من الإنفاق

قال بارتون: “تتمثل القضية في أنه لا يمكنك إجبار المستهلكين على الشراء.. سيشترون عندما يكونون واثقين”، مضيفاً أن الأسر الصينية تدّخر حالياً بدلاً من الإنفاق. “ولكن هناك ما يكفي من العناصر الأساسية للشعور بالرضا عن الآفاق المستقبلية، وهم يمضون قدماً”.

شدّد رئيس مجلس إدارة “ريو تينتو” على الحاجة إلى استمرار التوسع العمراني في الصين، كونه مصدراً للطلب المستدام على خام الحديد، في حين أعاد إعلان خطة شركته لتعزيز تعرضها للنحاس والليثيوم والنيكل مع زيادة الاستهلاك لتلبية احتياجات التحول العالمي في مجال الطاقة.

وقال بارتون: “هناك نقص حاد في معروض النحاس”، مشيراً إلى أن ذلك تترتب عليه آثار سلبية.