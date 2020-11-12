ريهام وحنان وهنا الزاهد.. بطلات لأول مرة في الدراما المصرية

سمير الجمل: القاعدة في الفن الموضوع ومن حقهم تقديم البطولة الدرامية

تقدم بعض الفنانات، لأول مرة على الشاشة الصغيرة، بطولة درامية بعد مشوار فني طويل شاركت فيه كفنانات من الصف الثاني في العديد من المسلسلات، أبرزهن ريهام عبد الغفور التي تقدم بطولة درامية لأول مرة في حكاية ربع قيراط بمسلسل «إلا أنا» التي تعرض حاليا على شاشة ONE.

كما قدمت أيضا الفنانة حنان مطاوع بطولة حكاية «أمل حياتي» لنفس المسلسل مؤخرا، إضافة لتقديمها بطولة مسلسل رمضان القادم 2021 “معلمة” بعد تقديمها أدوار ثانية السنوات الماضية.

كما تقدم الفنانة هنا الزاهد بطولة درامية للمرة الأولى في مسلسل مكون من 45 حلقة، مع المنتج كريم أبو ذكري بعنوان “حلوة الدنيا سكر” إخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من حكايات منفصلة أيضا لـ9 قصص مختلفة تميل لطابع كوميدي تأليف إياد صالح وضياء محمد وأحمد المصري وفيدرا وغيرهم.

أحمد سعد الدين: يملكن موهبة فنية كبيرة واستطعن إثبات أنفسن في أعمال فنية كثيرة

أعرب الناقد الفني أحمد سعد الدين عن كون تقديم حنان مطاوع أو ريهام عبد الغفور بطولات درامية حاليا لأول مرة في مشوارهن الفني منذ سنين طويلة يعتبر شيئا جيدا للغاية لأنهن استطعن إثبات أنفسهن في أدوار كثيرة السنين الماضية في أعمال درامية كثيرة.

وأكد أنهن يعتبرن من جيل الوسط من الشباب، لكن لم يأخذن فرصتهن الكافية لتقديم بطولات درامية للجمهور سابقا مثل فنانين وفنانات أخريات.

وأوضح أيضا أن الاثنين يملكن موهبة فنية كبيرة ويظهر ذلك من أدائهن للأدوار التي قدماها في مسلسلات كثيرة منها الرحلة وأميرة في عابدين والريان والداعية وأمل حياتي وغيرها من الأعمال الدرامية المختلفة التي حققن بها نجاحات كبيرة.

وأضاف أن الجمهور يحتاج للبطولة الجماعية بصورة أكبر من البطولة الفردية حاليا، لاسيما بعد نجاح مسلسلات اعتمدت على البطولة الجماعية الموسم الدرامي الأخير مثل 100 وش وغيرها.

سمير الجمل: القاعدة في الفن الموضوع ومن حقهم تقديم البطولة الدرامية

قال الناقد الفني سمير الجمل إنه من حقهن أن ياخذن فرصة لتقديم البطولة الدرامية، لأن القاعدة في الفن الموضوع، وكل النجوم الكبار حاليا كانوا فنانين صغار في يوم من الأيام .

وأضاف أنه لايوجد لدينا في مصر مؤسسات لصناعة النجوم لذلك كل فنان يعتمد على اجتهاده والعبرة في النهاية بالموضوع المقدم للجمهور.

وأشار إلى أن حنان وريهام عبد الغفور من عائلات فنية، ويستطعن تقديم البطولة منذ سنوات لكن مقاييس السوق هي التي تحدد ذلك وهي مقاييس ظالمة.

ولفت إلى أن الفنانين الكبار أصبحوا يقدمون الأدوار الثانية والثالثة لأنه لايوجد كتاب لهم مباشرة، رغم أن كبار نجوم هيوليود في الخارج مثل الباتشينو وروبرت دينرو وغيرهم تألقوا بعد بلوغهم سن الستين عاما، ولاحظنا أن ظهور الراحلين محمود ياسين ومحمود عبد العزيز مع أحمد السقا ونور الشريف مع أحمد عز سابقا في أفلام سينمائية أظهر تنوعا كبيرا في هذه الأفلام.