ريهام عبد الغفور ومحمد العدل وفيتوريا في حفل عمر خيرت بالأهرامات

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الموسيقار القدير عمر خيرت بالأهرامات بمسرح الصوت والضوء الذي أقيم الساعات الأخيرة ، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا .

وكان من أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور الحفل ريهام عبد الغفور والمنتج محمد العدل وفيتوريا مدرب منتخب مصر والمهندس حسام صالح ، والمطرب أبو ودكتورة مريم أبو عوف .

وقدم الموسيقار عمر خيرت بالحفل العديد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة له منها “مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة”، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

واختار عمر خيرت اسم “تجربة عمر خيرت” لحفل الصوت والضوء والذي قد غاب عنه لمدة ست سنوات، بمصاحبة أوركسترا عمر خيرت وتحت قيادة المايسترو ناير ناجي، قدم بالحفل العديد من المفاجآت للجمهور .