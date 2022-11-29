ريهام عبد الغفور لصاحبة السعادة: ندمت على مشاركتى فى بعض الأفلام

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة في برنامج ” صاحبة السعادة” الذي تقدمه الاعلامية والمنتجة اسعاد يونس عبر شاشة dmc ، وتحدثت ريهام في الحلقة عن جوانب كثيرة تخص مشوارها الفني الذي بدأته منذ سنوات وكذلك حياتها الشخصية .

وكشف ريهام أنها ندمت على مشاركتها فى بعض الأفلام السينمائية في بدايتها الفنية ، وحقيقة لم أكن سعيدة أني قدمتها وشاركت فيها لكن كنت مستعجلة بعض الشئ للتواجد في السينما ، مؤكدة أن والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفور كان لديه نفس رأيها في هذه الأعمال الفنية .

وأشارت الى أنها أصبحت تختار أدوارها بعناية شديدة ، وأظل أحلل الدور والعمل كثيرا وأجرب نفسي فيه أمام المرآة ، لافتة الى أنها تستشير والدها أحيانا في أعمال فنية تعرض عليها وكان لايحاول مضايقتي لكنه حاليا أصبح راضيا عن ماقدمه فنيا كثيرا حيث نصحها أن تقدم الأدوار التي تكون مقتنعة بها بدرجة كبيرة وهذا هو معياري في عملي الفني حاليا .