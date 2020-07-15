ريهام عبد الغفور: علاقتي برجاء الجداوي لم تكن بسيطة.. ولا يمكن أن أنساها

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور في تصريحات لـ«المال» إن علاقتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي لم تكن مثل كثير من الأشخاص بالوسط الفني، بل كانت علاقة قوية جدًا على المستوى الإنساني؛ حيث كان عيد ميلادهما في نفس التوقيت، فكان والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفور يقوم بعمل احتفالية لهما معًا.

وأضافت حينما كبرت وابتعدت عن منزل أهلها كانت الراحلة حريصة على الاتصال بها والاطمئنان عليها دائمًا طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تقول لها ” اطلبيني أنا وكلميني انا ” حينما تحتاجين لاي شيء.

وتابعت قائلة كانت سند كبير لها، وتفضفض لها دائما حينما تكون حزينة من اي امر في حياتها، إضافة لأنها كانت كريمة وتقوم بعمل أي “طعام ” تحبه وتطلبه منها.

ولفتت ريهام أيضًا إلى أنها كانت بالنسبة لها أما عظيمة وهي من ربتها وكبرت على يديها؛ لذلك لا يمكن أن تنساها ابدا.

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا منذ ايام قليلة، اثر اصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 82 عاما بعد تقديمها مشوارا فنيا كبيرا في السينما والتلفزيون.