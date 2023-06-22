ريهام عبد الغفور توجه رسالة إلى والدها

قامت الفنانة ريهام عبد الغفور بتهنئة والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفور بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي ” انستجرام”وقامت ريهام بنشر صورة لها مع والدها موجهة له رسالة في عيد ميلاده فقالت ” : كل سنة وانت تعريف الحب، الإنسانية، الاحترام ، الحنية، التضحية، العطاء، الكرم، الرحمة، إنكار الذات..

تابعت قائلة ” كل سنة وانت ضهري وسندي وداعمي وأبويا وحبيبي وصديقي المقرب، كل سنة وانت أكتر بني آدم عمره ما ضايق حد أو خذل حد، كل سنة وانت أكتر إنسان في الدنيا ببص له لفوق لفوق أوي يا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديمك علينا نعمة وعقبال مليون سنة”.

ولاقت الصورة اعجاب الكثير من محبين ريهام والفنان القدير أشرف عبد الغفور ، حيث شاركا معا في مسلسل ” رشيد” بموسم شهر رمضان هذا العام ،ولفت العمل أنظار الكثيرين .