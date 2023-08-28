ريهام عبد الغفور تعلق على عدم تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما

أثار عدم تكريم بعض الفنانات بمهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة مؤخرا جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي ، منهن الفنانة ريهام عبد الغفور .

وبدت حالة استياء شديدة من كثير من الفنانين عبر حساباتهم الرسمية بسبب عدم تكريم ريهام عبد الغفور تحديدا بعد تقديمها أدوارا متميزة عام 2023 في مختلف المسلسلات التليفزيونية .

وقررت ريهام عبد الغفور الخروج عن صمتها والتعليق لأول مرة عن عدم تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما فقالت عبر حسابه الرسمي قائلة: “ممتنة جدًا لكل الحب والدعم والتشجيع وده عندي أهم من أي جايزة، وألف مبروك لزملائي وأصدقائي اللي فازوا واتكرموا.. ويارب دايما نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا”.

وعلق الفنان كريم فهمي على عدم تكريم ريهام فقال “هي ريهام عبدالغفور فين من الجوايز أو التكريم.. دي عملت سيزون ولا محمد صلاح”.

وأعرب المطرب هيثم سعيد عن استياؤه من الأمر أيضا ، فقال “نيابة عن الجميع.. كل الشكر والتكريم والتقدير للأستاذة الكبيرة ريهام عبدالغفور”.