ريهام عبد الحكيم لـ«أنغام»: سليم سحاب الأب الروحي لي وفاجأت والدتي بالغناء (فيديو)  

حلّت المطربة ريهام عبد الحكيم، الساعات الماضية، ببرنامج “أنغام” الذي تقدمه النجمة أنغام عبر شاشة دي إم سي، وتحدثت ريهام في اللقاء عن كواليس كثيرة ومختلفة في مشوارها الفني وحياتها الشخصية لأول مرة.

فقالت ريهام عبد الحكيم إن “البداية لها في الفن والغناء كانت من البيت وماما اتفاجئت بيا وأنا بغنّي، وبعدين اتفاجئت بيا في حفلة مدرسة، والمدرسة عزموها على الحفلة، وكنت بعمل بروفات بقالي فترة من غير ما تعرف وفوجئت بي”.

وأضافت أن الموسيقار سليم سحاب نشر إعلانًا عن بداية كورال أطفال، وكان يعتبر جديدًا من نوعه، مشيرة إلى أن والدتها اصطحبتها وامتحنها المايسترو سليم سحاب، واختبرها بأغنية “لالي لي لالي” لأنغام، وكان عمرها وقتها 7 سنوات، معتبرة أن سحاب الأب الروحي الذي قدّمها على المسرح.

حكت المطربة ريهام عبد الحكيم عن طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت طفلة هادئة، وأن الله أعطاها أطيب أب وأم في الدنيا، وأن البداية كانت من بيتها، لافتة إلى أن والدتها سمعتها تغني في المنزل، وفوجئت بها في إحدى الحفلات المدرسية.

وعن طفولتها قالت ريهام إنها كانت طفلة هادئة، وأن الله أعطاها أطيب أب وأم في الدنيا.