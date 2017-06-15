ريهام سعيد تنهار وتنطق الشهادتين فى رامز تحت الأرض

ظهرت الإعلامية ريهام سعيد فى برنامج رامز تحت الأرض الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.

والتقت الإعلامية المعروفة بنيشان فى واحة نيشان قبل أن تنطلق فى الصحراء.

وطلبت ريهام من سائق السيارة التوقف أكثر من مرة إلا أنه رفص واستمر فى السير بسرعة كبيرة حتى انغرست السيارة، وحاولت ريهام الهروب إلا أنها فشلت حتى ظهرت سحلية رامز لتنهار وتنطق الشهادتين.

وبعد كشف رامز عن وجهه تمكنت من الخروج من بركة المياه بمفردها، وطلبت الرحيل من المكان فورا، كما اعتدت على رامز إلا أنه نجح فى احتوائها وتهدئتها.