رينيسانس كابيتال يدعو لاستغلال انخفاض سعر العملة لزيادة الصادرات

سمر السيد، مصطفى طلعتدعا أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى رينيسانس كابيتال، اليوم الاثنين، مصر إلى أهمية تغيير القوانين ووضع تشريعات تستهدف تشجيع القطاع الصناعى كوسيلة لزيادة الصادرات مع استغلال ميزة انخفاض سعر العملة، إذ تعتبر من أرخص 3 عملات فى العالم.وأكد بدر فى

سمر السيد، مصطفى طلعت

دعا أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى رينيسانس كابيتال، اليوم الاثنين، مصر إلى أهمية تغيير القوانين ووضع تشريعات تستهدف تشجيع القطاع الصناعى كوسيلة لزيادة الصادرات مع استغلال ميزة انخفاض سعر العملة، إذ تعتبر من أرخص 3 عملات فى العالم.

وأكد بدر فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى اليوم أن “رينيسانس كابيتال” ستنتهى أواخر العام الحالى من تأسيس ذراعى الإستشارات المالية وبنوك الاستثمار .

وأشار إلى أن شركته تعمل على ترتيب عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ بالإضافة لطرح عدد من الشركات، غير أنه رفض الكشف عن أى منها.

ولفت إلى تضاعف حجم صفقات الاستحواذات والإندماج عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار نوفمبر العام الماضى.

وأوضح أن مؤسسته تنظر إلى كافة القطاعات، لكنه أكد على أن قطاعى الرعاية الصحية والتعليم يعتبران من أهم القطاعات التى يهتم بها المستثمر الآن .