«رينيسانس كابيتال» ترفع القيمة العادلة لسهم IDH إلى 29.9 جنيه

أعلن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال رفع القيمة العادلة لسهم شركة IDH من 1.70 إلى 1.90 للسهم؛ ما يعادل تقريبًا قيمة عادلة من 27.1 جنيه إلى 29.90 جنيه للسهم في البورصة المصرية بعد القيد المزدوج للشركة في مايو الماضي. ويؤكد نمو القيمة العادلة لسعر السهم في وقت قليل أداء الشركة القوي والمتمركز في مجال الرعاية الطبية والتشخيص وذلك بحسب بيان صادر عن IDH. وتتوقع رينيسانس كابيتال أن تحافظ IDH على مكانتها كشركة رائدة مصرية في تحقيق الأرباح بأعلى قيمة للسهم.

وأوضحت رينيسانس كابيتال أنها رفعت التقديرات النهائية للأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 47% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وصافي الأرباح بنسبة 51% لتصل 1.4 مليار جنيه، مما يحقق إفادة للشركة كنتيجة لما حققته في عام 2021.

وترى رينيسانس أن نمو IDH يرجع لخطتها التوسعية في مجال الخدمات التشخيصية ومن المتوقع أن يتم إنشاء 30 فرعًا جديدًا سنويًّا وفقًا لنموذج أعمالها الناجح وتخطيطها الإداري المثالي، بالإضافة إلى توسيع نطاق تواجدها في قطاع الكشف بالأشعة، فمن المقرر إنشاء ثلاثة فروع جديدة خلال العام المقبل.

وبشأن تواجد IDH في نيجيريا فتتوقع رينيسانس كابيتال استئناف خطة التوسع اعتبارًا من عام 2022 بناءً على التقدم والتطور الذي شهدته IDH من خلال إيكولاب من حيث نمو الإيرادات وعدد الاختبارات والمرضى المستفيدين بنسبة 68% و47% و25% لكل منهم على التوالي.

وتؤكد رينيسانس كابيتال أنه مع احتفاظ الشركة بسياسة توزيع الأرباح القائمة على توزيع فائض نقدي للمساهمين لمتوسط توزيعات الأرباح بنسبة 90% بين 2017 و2020.

وتتوقع توزيع أرباح قياسية بقيمة 75 مليون دولار في العام المالي 2021، مما يشير إلى تحقيق عائد مربح على أساس الدولار بنسبة 10.5% وفقًا لتقدير رينيسانس كابيتال.

وبعد عام 2021 من المتوقع حدوث انخفاض في توزيع الأرباح ليعكس الوضع الطبيعي في الأداء التشغيلي، ولا تزال التقديرات تشير إلى متوسط عائد مناسب يبلغ 7.3% بين السنوات المالية 2022- 2025، مما يجعل IDH الشركة المصرية صاحبة أعلى سهم من حيث تحقيق الأرباح في قطاع الرعاية الطبية.